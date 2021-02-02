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Ertuğrul Sağlam’dan ’kural hatası’ açıklaması

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kural hatası yapıldığı iddia edilen Ümraniyespor-Samsunspor maçı ile ilgili gerekli müracaatların bugün Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yapılacağını söyledi.

Spor 02.02.2021, 15:28
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Ertuğrul Sağlam’dan ’kural hatası’ açıklaması

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kural hatası yapıldığı iddia edilen Ümraniyespor-Samsunspor maçı ile ilgili gerekli müracaatların bugün Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yapılacağını söyledi.

TFF 1. Lig 19. hafta müsabakasında Ümraniyespor ile Samsunspor İstanbul’da karşı karşıya gelmişti. Maçın 88. dakikasında futbolda az rastlanan bir olay meydana gelmiş ve maç yaklaşık 15 dakika durmuştu. Hakem atışında Samsunspor’a verilen topu alarak kimseye değmeden Samsunspor filelerine gönderen Okan Derici’nin golünü hakem Ramazan Keleş gol saymıştı. Kurallar gereği; hakem atışı sonrasında top ikinci bir futbolcuya değmeden rakip takım filelerine gidip gol olursa, golün geçerli sayılmayıp, kale vuruşu ile oyunun başlaması gerektiği tüm spor camiası tarafından dile getirilmişti. Golün ardından Ümraniyespor teknik heyeti ve futbolcular kendi oyuncularının yaptığı hareketin fair-play dışı olduğunu düşünerek, Samsunspor’un gol atmasına izin vermişti. Samsunspor’un da gol atmasının ardından 2 takım oyuncuları kendi aralarında pas yaparken, hakem Ramazan Keleş uzatma dakikalarını oynatmadan maçı sonlandırmıştı.

“Hakeme ‘verdiğiniz karar skandal’ dedim kırmızı kart gösterdi”

Bugün antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bugün gerekli donelerimizi ortaya koyup, Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli müracaatı yapacağız. Bu müracaatın detayları da kulüp resmi internet sitemizden yayımlanacak. Kurallar gayet net ve açık bir şekilde ortada. Maçın içerisinde yaşananlar da çok net bir şekilde ortada. Biz müracaatımızı yapıp, ondan sonraki süreci bekleyeceğiz. Sakatlanan oyuncunun sağlık görevlilerinin sahaya girmesine rağmen sahayı terk etmeden oyunda kalmasında da bir hata var ama TFF yaşanan olayları ne şekilde değerlendirecek hep beraber göreceğiz. Kurallar ve uygulamalar çok net bir şekilde ortada. Benim hakeme itirazım samimi ve açık bir şekilde; sahaya girdim, ‘verdiğiniz karar yanlış, bu bir skandaldır’ dedim. Tek söylediğim bu. Hakem de sahaya girdiğimden dolayı bana kırmızı kart gösterdi. Orada yaklaşık 50-60 kişi sahanın içerisindeydi. Hakemi uyarmam bu noktadaydı” dedi.

Cuma günü oynanacak olan Bandırmaspor maçını da değerlendiren Sağlam, “Geçen hafta ülke gündemini meşgul eden bir karşılaşma oynadıktan sonra o karşılaşmanın olumsuz izlerini bir kenara atıp, cuma günü oynanacak çok önemli olan Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladık. Ümraniyespor maçının ardından oyunculara izin vermeden hazırlıklarımıza başladık. İnşallah cuma günü kendi sahamızda iyi bir mücadele, güzel bir oyun ve alacağımız 3 puanla da zirve yarışındaki mücadelemizi devam ettireceğiz. Şu anda herhangi bir sakatımız yok. Oğuz’un hastalığı vardı, o iyileşti. Nadir’in sarı kart cezası mevcut. Onun dışında bir eksiğimiz görünmüyor. Altay maçındaki gibi güzel bir mücadele ortaya koyup, Bandırmaspor maçının geleceğe ışık tutması açısından önemli olduğu kadar bize katkı sağlayacağını inanıyorum. Hem geleceğe umutla bakma açısından hem de geçen haftanın olumsuz izlerini üstümüzden atmak için önümüzde güzel bir fırsat var. İnşallah Bandırmaspor maçını iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.

Samsunspor cuma günü saat 19.00’da Bandırmaspor ile karşılaşacak.
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