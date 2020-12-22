banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Tanesi 20 liraya aşk meyvesi alır mısınız?
Tanesi 20 liraya aşk meyvesi alır mısınız?
Apple, otomobil üretecek
Apple, otomobil üretecek
Her taşın altından o çıkıyor!
Her taşın altından o çıkıyor!
Erol Bulut'un da geleceği tartışılmaya başlandı
Erol Bulut'un da geleceği tartışılmaya başlandı

Ertuğrul Sağlam: “Sağlık, alınacak galibiyet ve şampiyonluktan daha değerli”

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle aldığı hükmen mağlubiyet kuralına, “İnşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur” diyerek, sağlığın şampiyonluk ve galibiyetten daha önemli olduğunu vurguladı.

Spor 22.12.2020, 10:56
3
Ertuğrul Sağlam: “Sağlık, alınacak galibiyet ve şampiyonluktan daha değerli”

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle aldığı hükmen mağlubiyet kuralına, “İnşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur” diyerek, sağlığın şampiyonluk ve galibiyetten daha önemli olduğunu vurguladı.

Süper Lig’de Anadolu takımı ile şampiyonluk yaşamış başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, geçen yıldan bu yana Türk futbol tarihinin köklü takımlarından Samsunspor’u çalıştırıyor. Bu yıl Süper Lig hedefi ile TFF 1. Ligde 15 maçta 27 puan toplayan deneyimli teknik adam, TFF’nin aldığı ve ligin ikinci yarısından itibaren geçerli olacak, “A takım listesindeki oyuncu sayısının Kovid-19 nedeniyle 9’un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak” kararını değerlendirdi.

“Sağlık alınacak galibiyet ve şampiyonluktan daha değerli”

Hiçbir takımın Kovid-19 nedeniyle mağlup olmamasını istemediğini vurgulayan Ertuğrul Sağlam, “Bizim yaklaşık 20’ye yakın oyuncumuz korona virüse yakalandı. Umarım vücutları yeterli antikoru üretmiştir ve bundan sonraki süreçte tekrar hastalığa yakalanmazlar. Kimsenin bu hastalığa yakalanmasını istemiyoruz. Sonuç itibarıyla sağlık her şeyden önemli. Sağlık; alınacak bir galibiyetten, 3 puandan, olunacak şampiyonluktan ve kaldırılacak kupadan çok daha önemli. Kimse hastalanmasın ama ikinci devrede de gerekli tedbirleri alacağız. Kadroda sayısal anlamda yeterliliğimizi arttıracağız. Hatta başkanımızın tabiri ile yapılacak transferlerin üzerine ’sigorta’ diye birkaç oyuncu daha ekleyeceğiz. Federasyonun hükmen mağlubiyet kararına gelirsek, inşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur” dedi.

İlk devrede kalan 2 maçı da değerlendiren Sağlam, şunları söyledi:

“Bizim yapmamız gereken, kendi üzerimize düşen işi istediğimiz şekilde bitirebilmek. Geride 2 maçımız kaldı. Bu maçlardan 6 puan alacağız ondan sonra da rakipler ne yaparsa yapsın. Onlara fazla uzanma şansımız yok ama üst sıralara baktığınız zaman rakiplerimiz bu haftalarda birbirleriyle karşılaşıyorlar. Bu durum bizim için bir avantaj gibi gözüküyor. Orayla da çok fazla ilgilenmiyoruz. Ne şekilde olursa olsun son 2 maçı kazanıp, 6 puan alıp, ilk devreyi 33 puanla bitirmek istiyoruz. Daha sonrasına da bakacağız. Biz son 2 maçımızı da kazanırsak, ilk devreyi belki birinci, belki ikinci ya da birinciden 1-2 puan geride üçüncü bitiririz. Bunu öngörebiliyoruz.”

TFF’nin hükmen mağlubiyet kararı

TFF’nin yeni alınan karar neticesinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A takım listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır. Ayrıca, transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen sosyal güvenlik kurumu ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacaktır. Bununla birlikte; yine liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı’na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11