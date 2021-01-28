Ertuğrul Sağlam: “Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz”

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Amacımız önümüzdeki Ümraniyespor maçını kazanmak, kazanmayı alışkanlık haline getirmek” dedi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sezona galibiyetle başlamanın takıma moral verdiğini belirten Ertuğrul Sağlam, “Bizim bundan sonraki amacımız Ümraniyespor’u çok iyi analiz edip, hazırlıklarımızı çok iyi yapıp bu maçı da kazanmak. Kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım olarak bu özelliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Şampiyonluk yarışında diğer rakiplerimizin yavaş yavaş önüne çıkabilmeliyiz. Bundan sonraki arzumuz hem ortaya koyduğumuz mücadele ile hem oynadığımız futbol ile hem de aldığımız sonuçlarla Samsunsporlu taraftarların beklentisine cevap verebilmek olacak. Bu yüzden hazırlıklarımız güzel devam ediyor. Sadece Tomane sağlık ekibi gözetiminde çalışıyor. Onun dışında herhangi bir sakat oyuncumuzun olmaması bizim adımıza olumlu bir durum” ifadelerini kullandı.

Kadro genişliğini olumlu bir şekilde yönetmek zorunda olduklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, “20 kişilik kadronun dışında kalan oyuncular oluyor. Ümraniyespor maçına giderken de kadro yapacağız ve kadro dışı kalan oyuncularımız olacak. İlk 11’i yapacağız ama 11’de oynamayı hak eden çok oyuncumuz oluyor ama onlar dışarda kalıyor. Sonuçta iyi takım böyle olunuyor. Herhangi bir oyuncumuzun eksikliğinde, onun eksikliğini giderebilecek onun kadar değerli ve yetenekli oyuncumuzun olması, oynayanlar için kadroya giremeyenlerin çok önemli bir tehdit oluşturması takım ve oyuncu performansı açısından olumlu bir durum. Bizde bu süreci olumlu bir şekilde yönetmek zorundayız. İnşallah bu haftada oyuncularımız sorumluluk alacak ve şampiyon takımın şampiyon futbolcusu gibi Ümraniyespor maçından da 3 puanla ayrılıp artık geleceğe biraz daha umutla bakacağız” diye konuştu.

Tomane ve Caner Arıcı’nın sağlık durumları hakkında da bilgi veren Ertuğrul Sağlam, “Tomane, bir futbolcunun başına gelebilecek çok kötü talihsizlikler yaşadı. Ama o da bizde onu bir an önce sahada görmek istiyoruz. Ama bunun için tarih veremiyoruz. 3 veya 4 hafta içinde durumu daha da belirgin ortaya çıkacak. Caner Arıcı’nın sakatlığı iyi durumda ve antrenmanlara başladı. Durumunu net bir şekilde göreceğiz. Ahmethan Köse’yi Adanaspor’a kiraladık. Başka kiralık olarak göndermek istediğimiz oyuncularımız var. Transfer planlamamız gereği almak istediğimiz oyuncuları aldık ve transferi bitirdik” şeklinde konuştu.