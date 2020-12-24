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Ertuğrul Sağlam: "Gerekli takviyeler devre arasında yapılacak"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kadrolarında eksik olan mevkilere gerekli transferleri yapacaklarını söyledi.

Spor 24.12.2020, 16:12
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Ertuğrul Sağlam: "Gerekli takviyeler devre arasında yapılacak"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kadrolarında eksik olan mevkilere gerekli transferleri yapacaklarını söyledi.

Son 2 maçtır galip gelen Samsunspor, hafta sonu Ankaraspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdüren kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, kalan son 2 maç, takımın durumu ve devre arası takviyeleri hakkında açıklamalarda bulundu. İlk devrenin son 2 karşılaşmasını kazanmak istediklerini belirten Ertuğrul Sağlam, "Ligin ilk devresinin bitmesine 2 hafta kaldı. Önce Ankaraspor ardından da Adanaspor maçlarını kazanıp, ligin ilk devresini en azından beklentimize yakın bir yerde bitirmek istiyoruz. Kalan 2 maçımızı da kazınırsak 33 puana ulaşacağız. Sezon başı bir beklenti ortaya koymuştuk. O da maç başına 2 puanla sezonu tamamlayabilirsek, bundan önceki sezonlara baktığımız zaman bu puan ortalaması inşallah bizi Süper Lig’e taşıyacak diye bir beklentimiz vardı. Arada yaşadığımız şansızlıkları da göz önünde bulundurursak önce Ankaraspor maçı bizim için kazanılması zorunlu bir karşılaşma olarak karşımızda duruyor. Ankaraspor karşılaşmasını kazanıp, onun moral ve motivasyonuyla Adanaspor maçına hazırlanmaya çalışacağız" diye konuştu.

“Yapacağımız takviyelerle daha huzurlu bir ortam oluşturmayı istiyoruz"

Pazar günü deplasmanda oynanacak Ankaraspor karşılaşmasının kolay bir maç olmayacağını belirten Ertuğrul Sağlam, "Bu hafta cezalı ve sakat oyuncularımız var ama biz hiçbir zaman sezon içerisinde hem koronadan hem de sakatlıklardan dolayı en fazla mağduriyet yaşayan takım olarak bunları hiçbir zaman bir mazeret olarak ortaya koymadık. Dolayısıyla bu hafta da hepsine güvendiğimiz arkadaşlarımızın birkaç tanesi geçtiğimiz hafta cezalı ya da sakat olup da oynayamayacak arkadaşlarımızın yerine görev alacaklar. Sorumluluğun bilincinde olup o şekilde hareket edecekler ve inşallah takımlarına katkı yapacaklar ve ellerine geçen bu fırsatı da iyi kullanacaklar. Ankaraspor karşılaşmasının kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. Ankaraspor son haftalarda iyi futbol oynuyor, iyi mücadele ediyor. Yeni hocalarıyla farklı bir anlayış ortaya koyuyorlar. O yüzden bu zorlu karşılaşmada inşallah oyuncularımız çıkacak Samsunspor ruhuyla mücadelelerini ortaya koyacaklar ve taraftarlarımızı mutlu edecek sonucu oradan alacaklarına inanıyorum. Oynayacağımız 2 karşılaşmada bizim için önemli maçlar. Bunlarda puan kaybına tahammülümüz yok. O yüzden kendimize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. İnşallah önce Ankaraspor’u sonra da Adanaspor’u kazanıp, devrenin sonunda taraftarımızı mutlu etmiş, geleceğe daha umutla bakabileceğimiz ve devre arasında yapacağımız takviyelerle daha huzurlu bir ortam oluşturmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sakat oyuncuların durumu

Takımda sakatlığı süren oyuncular hakkında da bilgi veren Ertuğrul Sağlam, "Tomane’nin tedavi süreci ülkesi Portekiz’de devam ediyor. Bizden izin alarak gitti ve tedavisi gayet iyi gidiyor. Allah’ın izni ile ikinci yarının başında takımla beraber çalışmalara başlayacak. Ondan sonraki süreçte de inşallah bir aksilik olmazsa Tomane de yeni transferimiz olarak takıma katılacak. Caner Arıcı da şu anda iyi durumda. Antrenmanlarımızın belli bölümlerine katılıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren o da inşallah yüzde 100 olarak takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Nadir Çiftçi’nin ise arka adalesinde bir sıkıntı var. Dolayısıyla Nadir’den biz 2 hafta faydalanamayacağız. Allah’a şükür çok büyük bir sorun gözükmüyor. Nadir de ikinci yarı takımla birlikte çalışmalara başlar. İlk yarının son maçını 3 Ocak tarihinde oynayacağız. Ondan sonra da 3 haftalık bir ara görünüyor. Takıma yaklaşık 5-6 gün izin vermeyi düşünüyoruz. Sonrasında da ilk oynayacağımız Altay maçına kadar 15 günlük süremiz olacak. İkinci yarı çalışmalarımızı da tesislerimizde yapacağız. Çünkü ara kısa olduğu başka bir tarafa kampa gidip gelmek için de çok uygun bir zaman yok. Onun için kendi tesislerimizde devre arası hazırlıklarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Gerekli transferler ve gerekli takviyeler yapılacak"

Devre arasında yapılacak transferler hakkında da bilgi veren Sağlam, şunları söyledi:

"Bu ara dönem içerisinde sizlerle paylaşacağımız transfer gelişmelerimiz olacak. Şundan herkes emin olabilir ki ikinci yarıda kadromuza takviyeler yapacağız. Eksik olan mevkilerimize gerekli transferleri yapacağız. Başkanımızla da dün uzun bir toplantımız oldu. Onun da morali iyi. Özellikle kazandığımız son 2 maç hepimizin moralini toparladı. İnşallah gerekli transferler ve gerekli takviyeler yapılacak. Boli ve Tomane’yi de yeni bir transfer olarak görüyorum. Çünkü ilk devrenin neredeyse tamamından kendilerinden faydalanamadık. Onların katılımı, yeni alacağımız oyuncular, Brice Dja Djedje ile birlikte inşallah çok daha güçlü bir Samsunspor olarak ikinci yarıya başlayacağız."
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