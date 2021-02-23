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Ertuğrul Sağlam: “10 yıllık Süper Lig hasretini dindireceğiz”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Herkes iyi bilsin ki ne yapıyorsak; takımımızın başarısı, menfaati ve taraftar ile camiamızın bu 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek, sona erdirmek için yapıyoruz” dedi.

Spor 23.02.2021, 15:32
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Ertuğrul Sağlam: “10 yıllık Süper Lig hasretini dindireceğiz”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Herkes iyi bilsin ki ne yapıyorsak; takımımızın başarısı, menfaati ve taraftar ile camiamızın bu 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek, sona erdirmek için yapıyoruz” dedi.

TFF 1. Lig’de dokuz maçtır mağlup olmayan ve zirve takibini sürdüren Samsunspor, yarın oynayacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sonlandırdı. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalar yapan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, önlerinde kritik değere sahip 12 final maçının kaldığını söyledi.

“İstanbulspor maçı ile sadece küçük bir avantaj elimize geçti”

Zorlu İstanbulspor deplasmanından aldıkları 3 puanı değerlendiren Ertuğrul Sağlam, “Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktık. Allah’a şükür kayıp yaşamadık. 2 bölüm olarak değerlendirdiğimiz maçı, geçtik. İlk yarıyı biz daha iyi oynadık. 2. yarıda ise İstanbulspor’un daha oyunu ele aldığı, pozisyon bulduğu bir maç oldu. Son bölümde biz de bazı pozisyonları değerlendiremedik. Rakibimize karşı kazanmak önemliydi. Kazanıp, yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. Sadece küçük bir avantaj elimize geçirdik. Bundan sonra oynayacağımız 12 final maçı var. Hepsi de birbirinden önemli. Hepsini birbirinden değerli rakiplerle oynayacağız. Çok değerli bir 3 puan maçı olan Eskişehirspor maçını da yarın oynayacağız. Rakibimiz genç, dinamik bir takım. Özellikle skor dezavantajı oluşmadığı her dakika daha iyi oynayabilen, mücadele eden ve oyuna tutunan bir yapıları var. Önde kontra atak oyununa uygun futbolcuları da var. Yarın bizi çok dirençli, genç ve dinamik bir takım bekliyor. Biz de rakibimizin bu özelliklerini ortadan kaldırabilecek, ofansif anlamda daha üretken ve fazla pozisyon üretebileceğimiz, bunları da erkenden değerlendirebileceğimiz organizasyonları uygulamamız gerekiyor” diye konuştu.

“Kazanıp, yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz”

Kayıpsız bir şekilde lige devam edeceklerinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Eskişehirspor maçında oyuncularımız, şampiyon takımının şampiyon oyuncuları gibi sorumluluk alıp, mücadele edecekler. Futbolun doğrularını sahaya yansıtıp, inşallah herhangi bir kayba uğramadan şampiyonluk yolundaki 12 finalden 1 tanesini daha atlatacağımıza inanıyorum. Sonrasında önemli bir maçımız daha var. Yarınki maçta baştan sona kadar olaya konsantre olmuş, olayı yaşayan, camianın beklentisinin bilincinde hareket eden bir grup olarak mücadele vereceğiz. İnşallah iyi mücadele ve iyi futbol ile kazanıp, yolumuza kayıpsız devam etmenin keyfini yaşayacağımızı inanıyorum” şeklinde konuştu.

“10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için çalışıyoruz”

Yıllardır süren Süper Lig hasretini sürdürmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Sağlam, şunları söyledi:

“Rotasyonlu bir kadro görebiliriz. Cezalı oyuncumuz var. Hafif sakatlığı olanlar var. Devre arasında gelip de fiziksel olarak eksikliklerini tamamlayanlar da var. Bunların hepsini değerlendirip, yarın bize katkı sağlayacak, zorlu engeli geçmemize yardımcı olacak 11 ile sahaya çıkacağız. Biz rakibe göre, sisteme göre ve oluşan şartlara göre zaman zaman kimsenin beklemediği değişiklikleri de yapabiliyoruz. 2 hafta önce kadroda olmayan Guido Koçer’i İstanbulspor maçında ilk 11’de başlattık. Bu gibi değişiklikleri bundan sonraki süreçte de yapabiliriz. Herkes iyi bilsin ki ne yapıyorsak; takımımızın başarısı, menfaati ve taraftar ile camiamızın bu 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek, sona erdirmek için yapıyoruz. Bunu da birlikte başaracağız.”
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