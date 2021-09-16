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Ertuğrul Doğan’dan anlamlı davranış

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un sadece bir spor kulübü olmadığını belirterek, "Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin camiamızda da değerinin ölçülemez olduğunu ve desteklerimizin daima süreceğinin bilinmesini isterim" dedi.

Spor 16.09.2021, 15:17
Ertuğrul Doğan’dan anlamlı davranış

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un sadece bir spor kulübü olmadığını belirterek, "Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin camiamızda da değerinin ölçülemez olduğunu ve desteklerimizin daima süreceğinin bilinmesini isterim" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübe destek olmak amacıyla aldığı 6 bin 661 formanın dağıtımına şehit aileleri, gaziler ve sevgi evlerindeki çocuklarla başladı.

İlk olarak Trabzon’da Şehit Aileleri Derneği ve Emniyet Şehit Aileleri için yapılan forma dağıtım törenine katılan ve törende bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç teşekkür eden Doğan, "Trabzonspor’un sadece bir spor kulübü olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin camiamızda da değerinin ölçülemez olduğunu ve desteklerimizin daima süreceğinin bilinmesini isterim. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde de şehit ailelerine forma dağıtımının devam edeceği belirtildi.

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