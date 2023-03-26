Ertuğrul Doğan: "Yol haritamızın hedefi sürdürülebilir ekonomidir"

Trabzonspor Kulübü Başkan Adayı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübü sürdürülebilir bir ekonomiye kavuştururken, yarışmaya da devam edeceklerini belirterek, "Şeffaflık sözü veriyoruz" dedi.

Hayri Gür Spor Salonu’nda dün başlayan Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu’nun ikinci günü sabah 09.00’da başladı. Divan Başkanı Ali Sürmen ve üyelerin yerini almasıyla birlikte yapılan bilgilendirmelerin ardından kurul seçimlere tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan’ın konuşmasıyla başladı.

Trabzonspor’un 55 yıl önce temelini atan kurucularına, eski başkanlarına, teknik direktörlerine, futbolcularına saygı ve minnetlerini sunduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan, "Ebediyete irtihal edenlere rahmet diliyorum. Trabzonspor var ise onların sayesindendir, sağ olsunlar" dedi.

"Trabzonspor sadece Trabzon’dan ibaret değildir"

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un sadece Trabzon’dan ibaret olmadığını belirterek, "Trabzonspor, efsane başkanımız Şamil Ekinci’nin de dediği gibi kökleri Trabzon’da, dalları bütün dünyaya yayılmış çınar ağacıdır. Bu ağacın gölgesinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu kürsüden dalları Mardin’e, Antalya’ya, Ağrı’ya, Niğde’ye, İstanbul’a, Urfa’ya, Artvin’e, Berlin’e, Paris’e, Tokyo’ya, New York’a hatta Papua Yeni Gine’ye kadar uzanmış armaya sevdalı tüm bordo-mavi yüreklere selam gönderiyorum" diye konuştu.

Trabzon’un bir spor şehri olduğunu ve köklerinin 1900’lü yıllara dayandığını belirten Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu köklü geçmiş 2 Ağustos 1967’de birleşerek Trabzonspor’umuzu kurmuştur. O tarihten itibaren ülkede futbol artık eskisi gibi olmayacaktı. Önce ikinci lig şampiyonluğunu kazanan ardından Anadolu ihtilalini gerçekleştirerek birinci lig şampiyonluğunu ilk kez İstanbul dışına taşıyan bu kadim şehrin çocukları, 55 yıldır alın teriyle başarı hikayeleri yazmış, tertemiz kupaları müzemize taşımıştır."

"Zor yollardan geçtik ama camiamızın desteğiyle engelleri aşmayı bildik"

Zor zamanda kulübün yönetiminde yer aldıklarını ve takımı başarıya taşıdıklarını dile getiren Ertuğrul Doğan: "Şampiyon Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Nisan 2018’de göreve geldiğimizde, kulübümüzün durumu ortadaydı. Finansal manada bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımımızı yarışın içerisinde tutmak kolay olmadı. Zor yollardan geçtik ancak camiamızın da sonsuz desteğiyle engelleri aşmayı bildik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bunlardan biri 10 yıl sonra gelen sekizinci şampiyonluğumuzun kupasıydı" ifadelerini kullandı.

"Eleştirilere hak veriyorum"

Şampiyonluk sonrası süreci doğru yönetemediklerini belirten Doğan, "Eleştirilerinize hak veriyorum. Maalesef şampiyonluktan sonraki süreci doğru yönetmekte bazı temel eksikliklerimiz oldu. Bugün, artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak kadro oluşturmanın zamanı. Kısa, orta ve uzun vadedeki 5 yıllık makro planımızı hazırladık. Camiamıza detaylarını daha sonra açıklayacağız ancak özetlemek gerekirse, Yol haritamızın anahtar cümlesi sürdürülebilir ekonomidir" dedi.

"Trabzonspor yarışmaya devam edecektir"

Trabzonspor’un yarışa devam edeceğini söyleyen Doğan, "Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız sürdürülebilir ekonominin karşılığı kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacağımız altyapı organizasyonumuzu daha da sağlamlaştırmak ve scouting olacaktır. Bu hamlelerimizin olgunlaşmasını beklerken elbette Trabzonspor’umuz yarışmaya devam edecektir" diye konuştu.

"Şeffaflık sözü veriyoruz"

Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan, atacakları her adımda şeffaflık sözü vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben ve hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte atacağımız her adımda şeffaflık sözü veriyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzonspor’umuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Başarılarla dolu olması umuduyla yol hikayemize başlıyoruz. Camiamızın da dün olduğu bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz. Son olarak kongreye tek liste girdik ama görüyorum ki buradan tek yürek çıkıyoruz. Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan kupaların efendisi efsane hocamız Ahmet Suat Özyazıcı’ya da rahmet diliyorum."

Olağanüstü genel kurulda oy verme işlemi başladı

Ertuğrul Doğan’ın konuşmasının ardından Divan Başkanı Ali Sürmen’in anonsunun ardından oy verme işlemine geçildi. Ertuğrul Doğan’ın tek aday olarak girdiği seçimde, 19 sandıkta 9 bin 278 üyenin oy verme hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. 1,5 yıllığına göreve gelecek olan yeni yönetim kurulu Aralık 2024’e kadar görevde kalacak.

Ertuğrul Doğan, 11 numaralı sandıkta oy kullandı

Trabzonspor’da tek listeyle seçimlere giden Ertuğrul Doğan, salona gelerek 11 numaralı sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemi saat 16.00’da son bulacak.

Ertuğrul Doğan’ın listesinde şu isimler yer alıyor:

"Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı"

Yedek liste: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.