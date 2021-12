Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor’un Türk futbolundan alacağı var"

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün Türk futbolundan alacağı olduğunu belirterek, hesabı bu yıl görmek istediklerini söyledi.

Genç iş insanı Ertuğrul Doğan, iş hayatının yanı sıra Trabzonspor’da da önemli görevler üstleniyor. Doğan, yeni dönem hedeflerini, projelerini ve hayallerini TSYD Trabzon Dergisi’ne anlattı. Aileden kaynaklı Trabzonsporlu olduğunu aktaran Doğan, çocukluğundan bu yana Trabzonspor ile büyüdüğünü dile getirdi. Doğan, "Trabzonspor’la bizim buluşmamız temelden, ailemizden kaynaklı. Dayılarım (Bülent, Coşkun ve Güngör Şahinkaya) Trabzonspor’da futbol oynadı, yöneticilik yaptı. Haliyle ailenin içerisinde, çok erken yaşlarda Trabzonspor ile tanıştım. Trabzonspor’un soyunma odasında büyüdüm diyebilirim. Apartmanda Trabzonspor’dan başka konuşulan bir şey olmazdı sanki. En son Güngör dayımla yaşanan şampiyonluğu hatırlıyoruz hayal olarak. Bu takımla yatıp bu takımla kalktık, onunla mutlu olduk, üzüldük, hayaller kurduk hep. Bu yaşa geldik, bu durum hiç değişmedi" dedi.

"Her türlü gelişmeye hazırız"

Trabzonspor taraftarının şampiyonluk hasreti çektiğine vurgu yapan Doğan, "Bunlardan ders çıkartarak inşallah bu sene taraftarımızın da yıllardır istediği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. 2010-11’de kazandık ama kupayı alamadık. Bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Tüm çabamız, çalışmamız bu yönde. Kendimizi her türlü gelişmeye göre hazırladık, ona göre de kadromuzu oluşturduk. Devre arasında da takımı güçlendiriyoruz. Hocamızın her istediği oyuncuyu alacağız. İnşallah camiamızla, taraftarımız ve basınımızla bütünleşerek bu hedefe ulaşacağız. Bizim insanımızın yapısı gereği zaten çok coşkulu ama dengeyi bozmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Tek tek, maç maç bakıp işin sonunu görmemiz lazım. Daha önce Trabzonspor şampiyonluğa giderken birçok kez çok sıkıntılar yaşadık. Biz de başkanımızla bunları detaylıca inceledik, üzerinde çok ciddi çalıştık. Ne oldu, ne bitti, ne gibi yanlışlıklar oldu, tekrarlamamamız gerekir. O yüzden çok dengeli ve kelimeleri de tek tek seçerek konuşuyorum. Çok fazla röportaj vermememizin ana nedeni de bununla alakalı. Sizlerin de bizleri anlayışla karşılamanızı bekliyorum. Çünkü bizim de aklımızdaki tek şey o; yani şehrin konsantrasyonunu fazlaca artıracak veya kaybettirecek herhangi bir şeye sebebiyet vermemek" ifadelerini kullandı.

"Hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz"

Henüz bir şey elde etmediklerini de belirten Doğan, "Baştan beri söylüyorum, başkanımız da, hocamız da söylüyor. Maç maç gitmek lazım, 3 puan 3 puan bakmak lazım. Hiçbir şey almış veya kazanmış değiliz. Hep birlikte dikkatli ve sağduyulu olmalıyız. Üzerimize düşen tüm takviyeleri devre arasında kadroya katacağız. Ondan sonra eti senin kemiği benim. Hocamız bu işin üstesinden gelecektir. Onun da başından çok önemli sıkıntılar geçti. Hak etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi ikimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var. Trabzonspor da alacak, hocamız da alacak hak ettiklerimizi. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz" açıklamasını yaptı.

"Yeni hedefler peşine koşmak istiyoruz"

’Trabzonspor’un şampiyon olması halinde bazı belediye başkanlarının görevini bile bırakabileceğini söylüyorlar, herkesten farklı bir şampiyonluk yaşama hikayesi çıkıyor. Sizin görüşünüz nedir?’ sorusuna Doğan, "Ben yöneticiliği bırakmayacağım. Eğer ki o hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşırsak hemen yeni hedeflerin peşine koşmak istiyoruz. Ama burada başkanımızın ve hocamızın daha önce açıklamaları var. Bu konu hakkında, ben de bazı şeyleri söyleyeceğim. Tabii ki şehrimizin heyecanını anlıyoruz. Gerçi biz de heyecanlıyız. Her gün puan durumuna biz de bakıyoruz. Ama o hataya düşmemiz, insanların ‘olduk’ hissine kapılmasına izin vermememiz lazım. Burada en önemli sorumluluk da basına düşüyor, bu dengeyi çok iyi sağlaması lazım. Taraftarımıza hak veriyoruz, insanların yıllardır beklediği kupa özlemi var. Dolayısıyla herkesin birbirine yardımcı olması lazım. En başta taraftarımızın, her zamanki gibi yine takımına tam anlamıyla sahip çıkması lazım" cevabını verdi.

"Abdullah hoca ekibiyle birlikte yüreğini ortaya koydu"

’Abdullah Hoca’nın gelmesinde büyük etkiniz oldu. O gün ne düşünüyordunuz, bugün ne düşünüyorsunuz?’ sorusunu ise Ertuğrul Doğan, "O gün de aynı şeyi düşünüyordum, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bir defa bu benim takip ettiğim ama başkanımızın, yönetimimizin onayıyla gerçekleşen bir süreç. Ben sadece görevlendirildim. Hocamızın zaten kariyeri hakkında konuşmanın anlamı yok. Kendini, rüştünü her yönüyle ispat etmiş, teknik-taktiğin dışında insani yönden de çok değerli biri. O Trabzon’da çalışmaktan, biz de onunla çalışmaktan mutluyuz. Ekibi ile birlikte yüreğini ortaya koydu, taraflı tarafsız her kesimin alkışlayacağı bir takımın oluşmasında önemli rol oynadı. Trabzonspor, onunla eski ruhunu yakaladı. İnşallah bu büyük hikayenin sonunda camiamızın özlemi sona erecek" şeklinde cevapladı.

"Hata yapmamamız lazım"

Kendisi için Trabzonspor’da yöneticilik yapmanın büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Camiamız sağ olsun destek oluyor. Rahmetli dayım Bülent Şahinkaya Trabzonspor’un kaptanlarından. Trabzonspor’a bir şeyler vermeye çalışıyoruz ama hep Trabzonspor bize daha fazlasını veriyor. Bu işin gerçeği. Sorumluluğumuz çok fazla. Hata yapmamamız lazım. Onun dışında, basın, taraftarlarımız, camiamızın her kesimi çok kontrollü olmalı. Bu yıla özel. Belki bu yılı geçtikten sonra daha farklı şeyleri konuşabiliriz. Ülkemizin büyük kısmında ciddi oranda Trabzonsporlu var. Türkiye’nin her yerinde, her ilçesinde. Ege’sinden Akdeniz’ine kadar her yer Trabzonspor taraftarı ile dolu. Bu insanlara dokunmak lazım" diye konuştu.

"Her yıl şampiyonluğa oynamalıyız"

Trabzonspor’un ekonomik tablosuyla ilgili olarak da konuşan Doğan, "Şampiyonluktan gelecek gelir bile kurtarmayabilir. Kulüp olarak planlayabileceğimiz işler var, programlayamayacağınız işler var. Maalesef ülkemizde döviz kurundaki artışlarını görüyoruz. Buna kısa sürede hemen karşılık verip kulübe ekstra 300-400 milyon gelir sağlamanız lazım ki oluşan kur farkını kapatalım. Bu kolay bir durum değil. Ama bununla alakalı planlamalarımız sürüyor. Özellikle kripto para ve piyasalarda ciddi planlama ve programlamalarımız var, çalışıyoruz. Kulübe gelir getirecek 3-4 önemli kalem üzerinde belli bir noktaya kadar geldik hatta. Ama bunların hepsinin dışında Trabzonspor’un en büyük gücü camiasının gücü. Trabzonspor şampiyon olduktan sonra pek çok şeyin üstesinden daha kolay geleceğini biliyoruz. Dolasıyla ilk planlamamız şu saat itibariyle önce şampiyonluk. Ancak şampiyonluğa giderken ekonomik olarak da bütçeyi aşmamak ve borçların azalması için gerekli olan operasyonların yapılmasını planlamak gerekir. Hepsini beraber çalışıyoruz işin doğrusu. Bu arada stadyumun isim hakkı sponsorluğu ile ilgili de görüşmeler ciddi aşamaya gelmedi ama önemli çalışmalarımız var" dedi.

Hayalindeki Trabzonspor ile ilgili olarak ise Doğan, "Gönül ister ki Trabzonspor’u her yıl Şampiyonlar Ligi’ne giden, buralarda ciddi mücadele veren bir takım haline getirebilsek. Trabzonspor Kulübü’nün her yıl buralarda mücadele etmesi, her yıl şampiyonluğa oynaması lazım. Her yıl zirveye oynayan, zirvede kalması gereken bir takım oluşturmalıyız. Ama birçok dengeyle beraber oraya gitmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Aylarca uyku uyumadım"

Yöneticiliği döneminde ise en çok 2019-2020 sezonunda kaybettikleri şampiyonluğa üzüldüğünü belirten Doğan, "En son kaybettiğimiz bir şampiyonluk (2019-2020 sezonu) var. Herhalde aylarca uyku uyumadım. Bu unutulacak bir iş değildi. Ama ondan da bir ders çıkardık, ona öyle bakıyoruz. Onları yaşamak istemiyoruz artık. Şu anda çok iyi bir uyum yakaladık. Hocamız, takım ve şehir. Hocamızın, takımın ve şehrin bu derece uyum içinde olması mükemmel bir gelişme. En büyük mutluluğumuz şu anda o" dedi.

"Başkanımız inanılmaz emek veriyor"

Geçmişteki hataların oluşmaması için büyük gayret sarf ettiklerini dile getiren Doğan, "Camianın edindiği tecrübeler ve bizim gözlemlerimizle bu sene buna izin vermemeye çalışıyoruz. Başkanımız inanılmaz bir emek veriyor, adeta hayatını buna adamış vaziyette. Mesai anlamında hepimizden daha fazla Trabzonspor’a emek veriyor. Bu benim çok saygı gösterdiğim bir durum. Her şeyin içerisinde. Biz de aynı duygularla içerisindeyiz. Geçmiş hataların oluşmasına izin vermiyoruz, vermememiz lazım. Camiamızın da bu konuda, sadece bu yönetim olarak söylemiyorum, her yönetimin yanında olması lazım. Çünkü yılların oluşturduğu stres, insanları çok daha agresif, çok daha sıkıntılı pozisyonlara getirebiliyor. Hep aynı şey çıkıyor buradan konuşunca. Bu şehre artık kupanın gelmesi lazım. Biz bu şehre kupayı getirdikten sonra pek çok şeyin daha farklı geliştiğini inşallah hep beraber izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.