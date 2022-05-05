Ertem Şener'in 'Çocuk adam' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu!

Şifresiz yayınlanan Real Madrid- Manchester City karşılaşmanın spikerliğini yapan Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı için kullandığı benzetmeyle futbolseverleri güldürdü.

"ÇOCUK ADAM"

Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için "Çocuk adam" benzetmesi yaptı. Söz konusu tabir ile ilgili sosyal medyada kısa süre içerisinde yüzlerce paylaşım yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: