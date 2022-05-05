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Ertem Şener'in 'Çocuk adam' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu!
Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçında Real Madrid, Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Spiker Ertem Şener anlattı. Erdem Şener, Vinicius Junior için "Çocuk adam" benzetmesini yapması ile birlikte sosyal medya adeta sallandı. Futbolseverler bu tabirin ardından kahkayaya boğuldu. Yüzde gülümsemeye neden olan 'Çocuk adam' tabiri sosyal medyada çok konuşuldu.
Spor 05.05.2022, 14:57 05.05.2022, 15:10
Şifresiz yayınlanan Real Madrid- Manchester City karşılaşmanın spikerliğini yapan Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı için kullandığı benzetmeyle futbolseverleri güldürdü.
"ÇOCUK ADAM"
Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için "Çocuk adam" benzetmesi yaptı. Söz konusu tabir ile ilgili sosyal medyada kısa süre içerisinde yüzlerce paylaşım yapıldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları: