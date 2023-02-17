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Ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor maçı 28 Şubat’ta oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig’de deprem nedeniyle ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor maçının 28 Şubat’ta oynanacağını duyurdu.
Spor 17.02.2023, 17:11
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig’de deprem nedeniyle ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor maçının 28 Şubat’ta oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan açıklama, "Deprem felaketi sebebiyle ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig 23. Hafta müsabakası, 28 Şubat Salı günü saat 20.00’de oynanacaktır" denildi.