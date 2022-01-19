Ertelenen Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı 20 Ocak’ta oynanacak

Süper Lig’de bugün yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Çaykur Rizespor-Antalyaspor müsabakası 20 Ocak 2022 tarihinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Kar yağışının etkisini artırması üzerine karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı 23. dakikada tatil ettiğini açıkladı.

Çaykur Rizespor tarafından yapılan açıklamada müsabakanın 20 Ocak 2022 tarihi, 17.00 saatinde kaldığı dakika ve şartlarda oynanmaya devam edileceği ifadeleri yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Süper Lig’in 22. Haftasında bugün saat 17.00’da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle hakem tarafından ertelenen Çaykur Rizespor - Antalyaspor karşılaşması, 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 17.00’da kaldığı dakika ve şartlarda oynanmaya devam edecektir. Elverişsiz saha koşularının devam etmesi durumunda karşılaşma, TFF tarafından daha ileri bir tarihe ertelenecektir.”