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Ersun Yanal’dan Semih Özsoy’a mesaj
FENERBAHÇE'NİN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ERSUN YANAL, DÜN İSTİFA EDEN FENERBAHÇE BAŞKANVEKİLİ SEMİH ÖZSOY İÇİN BİR MESAJ YAYINLADI.
Spor 13.08.2020, 17:10
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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, dün istifa eden Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy için bir mesaj yayımladı.
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz gün istifa eden Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Yanal mesajında, "İstifa şerefli bir müesesedir. Fenerbahçe için mücadeleni dışarıdan daha güçlü yapacağına inanıyorum. #SemihÖzsoy" ifadelerini kullandı.
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