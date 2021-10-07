Ersin'e Avrupa'dan talip var

Loris Karius ile yolların olaylı şekilde ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın kalesini korumaya başlayan Ersin Destanoğlu, performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Destanoğlu için Fransız ekibi Nice'in ısrarının devam ettiği iddia edildi.

Sezon başında Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklifte bulunan ancak olumsuz yanıt alan Nice, genç file bekçisi için sezon sonu yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Milliyet'in aktardığına göre, sezon sonunda Nice'den ayrılması beklenen 28 yaşındaki Arjantinli kaleci Walter Benitez'in yerine Ersin Destanoğlu düşünülüyor. Ersin Destanoğlu'nun adı Lyon ve Lille de anılmıştı.

İSTENEN ÜCRET

Beşiktaş'ta bu sezon başında Başakşehir'den Mert Günok transfer edilmişti. Bu hamlenin, Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimali düşünülerek yapıldığı konuşuluyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, değerini bulan her oyuncunun satılabileceğini ifade etmişti.

Beşiktaş Kulübü, geleceği parlak olan kalecilerden Ersin Destanoğlu için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti. Ersin Destanoğlu bu sezon 8 maçta 11'de oynadı ve 820 dakika süre aldı. Beşiktaş ligde 4 maçta gol yememişti.