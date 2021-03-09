Ersin Destanoğlu için Fransa'dan iki büyük teklif

Lyon’un ardından bir başka Fransız ekibi Marsilya da Kara Kartal’ın genç kalecisinin peşine düştü. Sezon sonu için şimdiden girişimlerde bulunan Lig 1 ekibi, transferde ısrarcı... Siyah-Beyazlılar ise yetenekli file bekçisi için 10 milyon Euro istiyor .

LYON'DAN SONRA BİR KULÜP DAHA

Kendisini en iyi şekilde geliştirmeye devam eden 20 yaşındaki file bekçisi, başarılı görüntüsü sonrasında transfer piyasasının da gözdesi haline gelmişti. Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un takibinde bulunan Ersin’e, aynı ülkeden başka bir kulübün de talip olduğu ortaya çıktı.

MARSİLYA, TEMASLARA BAŞLADI

Genç kaleciyi takibe alan Marsilya’nın, sezon sonunda Ersin’i kadrosuna katmak için şimdiden Siyah-Beyazlılar’la temaslara başladığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ FİYATI BELİRLEDİ: 10 MİLYON EURO

Ara transfer döneminde de Ersin Destanoğlu için teklifler alan ancak hepsini geri çeviren yönetim, başarılı kalecinin sezon sonu için fiyatını belirledi. Siyah-Beyazlılar’ın, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da görev alması beklenen yetenekli isim için 10 milyon Euro’luk bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi.

GELECEK SEZON AVRUPA

Genç file bekçisinin de yeni sezonda kariyerine Avrupa’da devam etme konusuna sıcak baktığı bildirildi.