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Ersan Parlatan: "Dominant bir futbol oynadık"

Yeni Malatyaspor karşısında galip gelen Konyaspor’da Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, Malatya’da gibi zorlu bir deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor 20.02.2021, 18:53
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Ersan Parlatan: "Dominant bir futbol oynadık"

Yeni Malatyaspor karşısında galip gelen Konyaspor’da Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, Malatya’da gibi zorlu bir deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası basın mensuplarının soruların yanıtlayan Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. 2-0 geriden gelerek zor bir deplasmandan 3-2 galip gelmenin çok önemli olduğunu belirten Parlatan, “Aslında 2 devreyi de şöyle yorumlayabilirim. Gerçekten iyi bir futbol oynamaya çalışan, rakibi bir şekilde domine edebilen, bu ilk yarıda da böyleydi. Ne kadar ilk yarı 2-0 geriye düşsek de oyunsal anlamda dominant bir futbol oynadık. Üretkenlik anlamında eksikliklerimiz vardı, bunu da devre arasında hocamız ile birlikte oyuncularımıza ilettik. Aynı futbolu, aynı cesareti gösterip bir tık daha kaliteyi üstüne koyarak 3. bölgede etkili olduk. Neticede 1 gole ihtiyacımız vardı bunu da bulduk. Biz de futbolcularımız da bu maçı çevirebileceğime inandık. Tabii şansımızda yaver gitti, bunu da söylemek gerekiyor. Takdir edersiniz ki Malatya deplasmanında 2-0 yenik durumdan 3-2 galip gelmek bizim adımıza çok önemliydi.” şeklinde konuştu.

Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen bir takım olduklarını da dile getiren Parlatan, “Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Böyle bir galibiyet aldığımız için mutluyuz. Önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız Gaziantep maçına da en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.
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