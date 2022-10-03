Erol Ersoy, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda görevlendirildi

UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 8. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Gözlemci Erol Ersoy, UEFA tarafından 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda görevlendirildi. Ersoy, Kosova’da 5-11 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 8. Grup mücadelelerinde hakem gözlemcisi olacak.