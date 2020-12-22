Erol Bulut'un da geleceği tartışılmaya başlandı
Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'un da geleceği tartışılmaya başlandı.
Fenerbahçe'de son haftalarda kötü sonuçların ardından yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un su durumu kilitlendi.
Camiada, "Başakşehir maçında puan kaybı olursa Bulut gidecek" söylentileri ayyuka çıksa da işin aslının öyle ortaya çıktı. Yönetim, teknik adam hatalarının yanı sıra sakatlıkların olumsuz tablosunda büyük etken olduğunu düşünüyor.
HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Başakşehir izlemeli ardından BAY geçecek olan sarı-lacivertlilerde, sakatların dönüşüyle yükseliş dönemine girilmesi bekleniyor. Bu süreçte teknik kadroda radikal bir değişimin olumsuz etkileyeceğini hesaplayan Ali Koç ve kurmayları, acele karar verip hata yapmak istemiyor. Bu gibi Başakşehir maçında çok ekstra bir durum yaşanmadıkça, Erol Bulut'un görevden oluşturulmasının beklenmiyor.
SİSTEM DEĞİŞİYOR
Gaziantep ikinci yarısında dinleme futbol, teknik heyete yeni bir bakış açısı kazandırdı. İkinci yarıda Thiam ile Cisse'nin ileride ikili olduğu "4-4-2 elmas" (elmas) sistemiyle oynayan sarı-lacivertliler, ilk yarıya oranla hayli etkili bir görüntü çizdi. Bulut ve kurmayları, bu sistem üzerinde çalışma yapacak. 1-2-1 şeklinde dizilecek orta alanda tek ön libero Gustavo olacak. Maça yetişirse Sosa ile Ozan ikilisi Gustavo'nun önünde oynayacak. 10 numarada Mert Hakan'ın görev alması bekleniyor.
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