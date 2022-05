Erol Bulut: "Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledikleri zorlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi" dedi. Taraftarların yoğun istifa tezahüratları ile ilgili de konuşan Erol Bulut, "Taraftarımızın takımın yanında olmasını beklerdim" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Kayserispor’u konuk etti. Zorlu maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak puanını 43’e yükselten Gaziantep FK ligde kalmayı garantiledi. Gaziantep FK’nın ligde kalmayı garantilemesinin ardından Altay ve Çaykur Rizespor’un ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. Kritik maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu ve stresli bir maç oynadıklarını ve ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maça baktığımızda ortada olan bir maçtı. Oyuncularımız için çok stresli ve zor bir maçtı. Bu tip maçları oynamak zordur. İki tarafın da pozisyonları vardı. İlk yarı bir kaç pozisyonlarımız vardı. Bulunduğumuz duruma baktığımızda futbolcularımız çok stresliydi. Ligde kalabilmek ve devam edebilmek adına bir puana ihtiyacımız vardı. Futbolcular bu durumda stresli olabiliyordu. Bu sezonun ikinci yarısında istediğiniz futbola ilk yarıda olduğu gibi gösteremedik. Sonuçta önümüze bakmamız lazım. İki maçımız daha var. Bunları da tamamlayarak yeni sezon planlamasına bakmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızın takımın yanında olmasını beklerdim"

Erol Bulut, taraftarın istifa çağrısı ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Taraftarlarımızdan takımın yanında olmalarını beklerdim. Her şeyin bir nedeni var. Bazı şeyler boşuna gerçekleşmiyor. Her şeyin de zamanı var. Şu an zamanı değil. Taraftar tabi bağıracak. Mutluluğunu ya da mutsuzluğunu belirtecek. Ama en azından taraftarımızın takımın yanında olmasını beklerdim. Bize bağırsınlar biz 30 yıldır taraftar tepkisine alışığız. En azından takımın yanında olmasını isterdim. Her şeyin bir nedeni var o nedenlere gelmek ve o nedenleri açıklamak durumunda değilim. Önümüzdeki haftalarda konuşup bu konuda çözümü kesinlikle bulacağız" ifadelerini kullandı.

"Futbolcularımıza güvendik ve devam ettik"

Devre arasında takıma neden takviye yapılmadığı ve kadronun zayıf olduğu ile ilgili soruya da cevap veren Bulut, "Basın açıklamam var. Açıklamamda net ortada. Ekonomik şartlar yoktu transfer yapılamadı. Elinizde ne varsa onunla devam etmek zorundasınız. Bunu ben zorla yönetime yükleyemem. Yönetim ne yapacak. Maddi olarak yoksa yapamazsınız. Futbolcuların ödemeleri için yönetim zaten çaba gösteriyor. Yabancı transferi yapmak istiyorsanız maddi durumunuz el vermeli. Bu net. Biz bu arkadaşlarımızla ilk yarı buraya kadar iyi geldik. Futbolcularımıza güvendik ve devam ettik. Kayseri şu anda bizim 1 puan önümüzde. Kayserispor 5 tane transfer yaptı. Yeni sezon için ekibimle birlikte bir plan yapacağız. Transfer komitesi ile bunu paylaşacak ve bir karar vereceğiz. Kimlerin gidip kimlerin kalacağını belli edeceğiz" şeklinde konuştu.