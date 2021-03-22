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Erol Bulut: Kazanmak için gelmiştik, mutlu değiliz

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 1-1 sonuçlanan Beşiktaş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Spor 22.03.2021, 11:45
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Erol Bulut: Kazanmak için gelmiştik, mutlu değiliz

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında konuştu. 

İkinci yarıda oyunun hakimiyetini aldıklarını ifade eden Erol Bulut, 

"İlk yarı Beşiktaş'ın, ikinci yarı ise bizim üstünlüğümüz vardı. İki taraf da yeterince gol pozisyonu buldu. Kendi adımıza değerlendirmede eksik kaldığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıda duran toptan yediğimiz bir gol var, yemememiz lazımdı. Bulduğumuz golden önce de yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarıda baskılı oynayan bir Fenerbahçe vardı. Elimizden geleni yaptık ama beraberlik aldık. Kazanmak için gelmiştik ve bu yüzden mutlu olamadık. Önümüzde 10 haftalık bir süreç var. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Gazeteceilerden gelen "Santrforlarınızın performansını artıramamasını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı. Bu güzel bir şey. Hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Bu sezon başı aldığımızda, doğru kişiler olduğunu düşündük. Golleri az olsa da pozisyona giriyorlar ve bu önemli. Gol fırsatlarını değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda bu düzelebilir. Son vuruşlarda eksiğimiz var ve daha çok çalışmamız lazım. Konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz diye düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda bu konuda harekete geçmeliyiz çünkü fazla zaman kalmadı."

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