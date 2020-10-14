Erol Bulut kaleci Altay Bayındır'a sordu: Marcao tokat attı mı? İşte son dakika açıklaması

Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4'ü Süper Lig, 6'sı özel 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Erol Bulut, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmelerinin yanlış olduğunu söylerken, 18 transferle işinin zor olacağı eleştirilerine de yanıt verdi. İşte Sabah Gazetesi'nin derlediği Bulut'un o sözleri...

Fenerbahçe'nin ideal 11'i diye bir şey olmayacak, Fenerbahçe'nin 11'i olacak. Uzun lig periyodunda duruma ve maça göre oyuncular değişecek. Geniş bir kadromuz var ama hepsinin sağlam, sağlıklı ve güçlü olması lazım.

Takımda uzun lig maratonunda herkese formayı verebilirim, isteyen formayı alır. Aramıza yeni oyuncular katıldı, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birlikte oynama pratiğini bulmalıyız. Halen eksiklerimiz var.

Fenerbahçe'nin şimdiden şampiyonluğun favorisi ilan edilmesi çok yanlış. 2 hafta önce G.Saray'ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Önümüzde daha çok maç var. Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır. Maçların seyircisiz olması bizi olumsuz etkiledi. Olsalar itici etkisi olurdu.

İstanbulspor maçında 4-1-3-2'yi sonra 3-5-2'yi denedim. Sonra klasik 4-2-3-1'e geçtim. Geçiş oyunundaki sürelere baktık. Maçına göre, taktiğine göre çift forvet sistemi deneyebiliriz. Ümit Milli Takım bize hazırlık maçı teklif etti ama doğru bulmadığımız için kabul etmedik. Teknik heyetimiz kalabalık olabilir. Biz bir takımız, herkesin çözdüğü bir problem var. Almanya maçında harika bir gol atan Ozan için Bulut şu ifadeleri kullandı: "Ozan Tufan'ı satmayı düşünmedik. Bizim için değerli ve yetenekleri çok fazla. Onu ön tarafta oyun bozarken, dripling yaparken de görüyorum. Ona 10 numarada görev verdim. Klasik 10 numara değil iş bitiren bir 10 numara. Bu sezon Ozan'ın yılı olacak. Vedat Muriqi'i de satmayı düşünmüyorduk ancak öyle bir teklif geldi ki kulübün de menfaatlerini düşünerek, satmak zorunda kaldık.