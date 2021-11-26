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Erol Bulut: "Hakem, Trabzonspor’a vermediği kırmızı kartla 4. dakikada maçı bitirdi"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçında kötü bir hakem yönetimi olduğunu ve bunun kendilerini fazlasıyla mağdur ettiğini söyleyerek, "Hakem, vermediği kırmızı kartla 4. dakikada maçı bitirdi" dedi.

Spor 26.11.2021, 17:30
Erol Bulut: "Hakem, Trabzonspor’a vermediği kırmızı kartla 4. dakikada maçı bitirdi"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçında kötü bir hakem yönetimi olduğunu ve bunun kendilerini fazlasıyla mağdur ettiğini söyleyerek, "Hakem, vermediği kırmızı kartla 4. dakikada maçı bitirdi" dedi.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Akşam saatlerine doğru başlayan antrenmana bütün futbolcular katıldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, idman öncesi takımın son durumu, Trabzonspor maçı, hakemler hakkında konuşulmama kararı ve Konyaspor maçı ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, 14. haftada ligin formda takımlarından birine karşı önemli bir maç oynayacaklarını ve galip gelmek istediklerini de ifade etti.

"Hakem, vermediği kırmızı kartla 4. dakikada maçı bitirdi"

Trabzonspor maçında yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulunan ve hakem tarafından adaletsiz bir yönetim sergilediğini vurgulayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Trabzon maçı ile ilgili aslında konuşulacak çok şey var. Herkes ne olduğunu gördü. Maçta hakemin adaletli olmayan kararları ve adaletli gitmeyen bir yönetimi vardı. Zaten maçın başında, 4 dakikada yaşanan pozisyonun ardından bizim için maç orada bitti. Maçın sonucunu hakem belirledi gibi bir şey oldu. Biz iyi futbol oynamaya, 3 puan almaya çalıştık. Çok iyi bir maç çıkardık. Futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. Her şeye rağmen iyi bir top oynadık. Dediğim gibi hakem kararlarından dolayı verilmeyen bir kırmızı kart, verilmeyen bir penaltı var. Bu kararlar maça büyük etki etti. Bunun olmaması gerekiyordu. Bizim sadece isteğimiz adaletli bir maç yönetilmesidir. Tek isteğimiz bu. Sadece biz değil, bütün takımlar bunu istiyor ama maalesef nedense bazı maçlar oynanmadan bitmiş anlamına geliyor. Bizim için Trabzon maçı da öyle bir maçtı" dedi.

"Konuşmama kararı alınıyorsa 6 maçlık değil, tüm sezon için alınsın"

Kulüpler Birliği tarafından alınan 6 maç hakemler hakkında konuşmama kararı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erol Bulut, "Niye 6 maç, konuşulmayacaksa sezon sonuna kadar konuşulmasın. Yani neden 6 maç. Aslında bu benim konum değil, yönetimin vereceği bir karar ama böyle bir karar anlıyorsa sezon sonuna kadar olsun. Çünkü her takım lehine olunca konuşmuyor, aleyhine olunca yer yerinden oynuyor. O yüzden eğer konuşulmayacaksa sezon sonuna kadar konuşulmasın. İkinci yarı lig daha zorlu geçeceği için ve her şey daha farklı olacağı için böyle bir karar alınıyor" şeklinde konuştu.

"Konya maçı kolay olmayacak ama kazanabileceğimiz bir maç"

Ligin formda ekiplerinden Konyaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını ve iyi mücadele ederek karşılaşmayı kazanmak istediklerini vurgulayan Erol Bulut, "Konyaspor güçlü bir ekip ve bu noktada olması tesadüf değil. Takım olarak iyi mücadele eden iyi futbol oynayan bir ekip. Bizim için kolay bir maç olmayacak tabii ki ama kazanabileceğimiz bir maç. Konyaspor maçı bizim için önemli bir maç bizi muhakkak ki 3 puan için mücadele edeceğiz. Son oynadığımız Trabzonspor maçındaki gibi oynarsak almak istediğimiz bir 3 puan var diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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