Son Dakika
Erol Bulut eski takımına karşı
Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Erol Bulut, 2018-2019 sezonunda görev yaptığı eski takımı Yeni Malatyaspor’a karşı sahaya çıktı.
Spor 12.12.2020, 19:27
3
Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Erol Bulut, 2018-2019 sezonunda görev yaptığı eski takımı Yeni Malatyaspor’a karşı sahaya çıktı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, daha önce görev yaptığı Yeni Malatyaspor’a karşı sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında Yeni Malatyaspor’dan ayrılıp Alanyaspor’un yolunu tutan Bulut, Akdeniz ekibinin başında Yeni Malatyaspor’a karşı çıktığı 2 maçı da kazanmıştı. Deplasmanda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Erol Bulut’un yönettiği Alanyaspor, iç sahada da 2-1 galip gelmişti. Bulut, bu kez Yeni Malatyaspor’a karşı Fenerbahçe’nin hocası olarak kulübedeki yerini aldı.
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Malatyaspor
|11
|16
|10. Konyaspor
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|10
|15
|12. Başakşehir
|11
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|11
|10
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|13
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Balıkesirspor
|12
|15
|11. Menemen Belediyespor
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. West Ham
|12
|20
|6. Southampton
|11
|20
|7. M. United
|10
|19
|8. Aston Villa
|10
|18
|9. Man City
|10
|18
|10. Everton
|11
|17
|11. Newcastle
|11
|17
|12. Wolverhampton
|12
|17
|13. Crystal Palace
|11
|16
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Valencia
|13
|14
|11. Athletic Bilbao
|12
|14
|12. Elche
|10
|14
|13. Eibar
|12
|14
|14. Deportivo Alaves
|12
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü