Erol Bulut: Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum

22 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe'de sürpriz kayıplar işi zorlaştırdı. Alınan sonuçların ardından sarı-lacivertli kulüp, Erol Bulut ile yolları ayırıp göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi.

AURELIO VE VOLKAN DEVAM

Erol Bulutun yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.

BULUT SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Beşiktaş derbisi sonrası görevinden ayrılan Erol Bulut, Fenerbahçe ile olan veda sürecini yakın çevresiyle paylaştı. Sarı-lacivertli takımı 59 puanla ligde 3. sırada bırakan Bulut’un özellikle şampiyonluk yarışındaki şanslarının devam ederken ayrılmasına dikkat çektiği aktarıldı.

"BÖYLE ERKEN BİR AYRILIK BEKLEMİYORDUM"

Milliyet'in haberine göre; Bu sezon 21 takımlı bir lig oynandığını ve son 4 yıldaki en iyi puan ortalaması yakaladıklarını anımsatan 45 yaşındaki teknik adamın, “Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var."

"SON 4 YILIN EN İYİ PUAN ORTALAMASINI YAKALAMIŞIZ"

Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalıştık ve tuttuk. Puan ortalamamıza bakılırsa da son 4 yılın en iyi puan ortalamasını yakalamışız. 30 haftaların ortalamalarına baktığınızda son 4 yılın en iyisiyiz.

"DEPLASMANDA TARİHİ SONUÇLAR ALDIK"

Deplasmanlarda da tarihe geçen en iyi sonuçları almışız. Bir dönem yakaladığımız galibiyet serisi de vardı. Ama şanssız sakatlıkları çok arka arkaya yaşadık” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"2-3 TRANSFERDE BENİM İSTEĞİM OLDU"

Bu sezon yapılan 24 transfer ve alternatifli kadro için de görüşlerini dile getiren genç çalıştırıcının, “Biz zaten göreve başladığımızda belli transferler gerçekleşmişti. 2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin direkt isteği vardı ama onun dışında zaten belli bir liste vardı, ona göre transferler yapıldı."

"HEP ZİRVE YARIŞININ İÇERİSİNDEYDİK"

Buna karşın her zaman diyorum iyi futbolculardan oluşan iyi bir kadromuz vardı. Bu kadroyla da hep zirve yarışının içerisindeydik. Kalan 10 haftada da elimizden geleni yapardık” diye konuştuğu kaydedildi.

"DOSTÇA VEDALAŞARAK AYRILDIK"

Sezon sonunda Fenerbahçe’yi şampiyon görmek istediğini vurgulayan Erol Bulut’un, “Kavgalı ya da kötü ayrılmadık. Dostça vedalaşarak ayrıldık. Fenerbahçe’nin başarılı olmasını çok isterim, inşallah olurlar. Şampiyonlukları beni mutlu eder” yorumunu yaptığı öğrenildi.

(Fanatik)