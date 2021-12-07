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Erol Bilecik: “Skorun ehemmiyeti yok”

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecek, Galatasaray karşısında 7-0 kazanılan kadın futbol maçının ardından konuştu. Skorun öneminin olmadığını söyleyen Bilecik, oluşturmak istedikleri farkındalığı yerine getirdiklerini ifade etti.

Spor 07.12.2021, 22:33
Erol Bilecik: “Skorun ehemmiyeti yok”

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecek, Galatasaray karşısında 7-0 kazanılan kadın futbol maçının ardından konuştu. Skorun öneminin olmadığını söyleyen Bilecik, oluşturmak istedikleri farkındalığı yerine getirdiklerini ifade etti.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray ile oynanan dostluk maçını 7-0 kazanırken, Başkan Yardımcısı Erol Bilecik maçın ardından konuştu. Tarihe tanıklık ettiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Bilecik, “Bunun ana nedeni maçın skoru değil. Kadın hakları için yaptığımız farkındalık. Buraya geldiğimiz ilk saat itibariyle ve burada olduğumuz sürede göstermiş olduğu misafirperverlik için Galatasaray Yönetimi ve Başkan Burak Elmas’a çok teşekkür ediyorum. Lig maçında da böyle ağırlanmıştık. Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin 112 yıllık bir geçmişi var. Kadın futbol takımları arasında ise bugün ilk maç oynandı. Kadın hakları için de bir farkındalık oluştu. Kadınların spor hayatında olmaları bizler için çok değerli. Dünyadaki en önemli problemlerin başında, kadınların içinde bulundukları ayrımcılık geliyor. Kadın cinayetleri, kız çocuklarına yapılan zulüm, sportif hayata geçildiğinde geride kalacak. Kadınların çalışma ve sportif hayatta daha aktif olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan farkındalığın yerine getirilmesiydi”

Maçın sonucunun önemi olmadığını ifade eden Bilecik, “Bugün hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin gösterdiği performans çok önemliydi. Biz göreve geldiğimizden itibaren ‘He for She’ hareketinin özel destekçisi olduk. Kadınların haklarının daha iyi savunulması için buna destek olduk. Maçın sonucunun ehemmiyeti yok. Önemli olan bu farkındalığın yerine getirilmesiydi. Mustafa Kemal Atatürk kadınlar için ‘Dünya yüzünde bulunan bütün eserlerin gerçek sahibi kadınlarımızdır’ diyerek durumu özetlemiştir. Atamız, seçme ve seçilme hakkını dünya ülkelerinden çok daha önce kadınlarımıza vermiştir” dedi. Son olarak takımın durumunun iyi olduğunu söyleyen Bilecik, “Erkeklerin liginde nasıl bir heyecan duyuyorsak, kadınlar liginde de aynısının olacağını düşünüyorum. Belki bu şube için geç kalmış olabiliriz ama arayı kapatırız. Lige hazırız. İnşallah bütün branşlarımızda hikayelerin sonu güzel biter” diyerek sözlerini tamamladı.

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