Erol Bilecik: “Fenerbahçe hakem tarafından ince ince doğrandı”

Ümraniyespor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen’in kararlarını eleştiren Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, “Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından bir anlamda sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir değildir” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bilecik, “Yarın son derece geniş ve uzun boylu bir açıklamamız olacak. Gördüğünüz gibi bu akşam Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından bir anlamda sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

“Hakemlerin bu tutumlarına rağmen maçı aldığımızdan dolayı mutluyuz”

Hakem kararlarına rağmen kazandıkları için Teknik Direktör Jorge Jesus’a teşekkür eden sarı-lacivertli yönetici, şöyle konuştu:

"Maça bakılınca sizin de kamuoyunun da bu anlamda yorumları ortak şekilde gerçeği bulacak. Yarın biz de geniş şekilde değerlendirip sizlerle paylaşacağız. 90 dakika boyunca oynanan oyunun tamamında hakikaten hakemin yapış olduğu kararsızlıklar lehimize ve aleyhimize yapmış olduğu tutum kabul edilebilir değil. Sosyal medyaya bakınca algı yönetimi devam ediyor. Bu akşam tüm sporseverler pozisyonları inceleyince gerçekle buluşacaklar. Bu şartlar altında hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Hakemlerin bu tutumlarına rağmen maçı aldığımızdan dolayı mutluyuz ama söyleyeceğimiz bir hayli şey birikmiş vaziyette. Bunları yarın detaylı şekilde sizlere anlatma şansımız olacak."