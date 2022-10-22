Erol Bilecik: "Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz”

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Başakşehir mücadelesinde kendilerine verilmeyen bir penaltı olduğunu söyleyerek, “Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz. İnşallah lig haftası bitince yani, salı günü o arkadaşlardan adaletin ne tarafında olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftara, futbolculara ve teknik heyete teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bilecik, “Müthiş öngörüsü olan başta Jorge Jesus olmak üzere tüm teknik kadromuza teşekkürler. Ligin en az gol yiyen takımıyla karşılaştık. Biz de ligin en fazla gol atan takımıyız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok keyifli bir maç oldu ama her şeyden önce futbolcularımızın 90 dakikayı aşan bütün bu süreç boyunca göstermiş oldukları mücadeleye, azme ve müthiş derecede uğraşıya tekrardan şükranlarımı paylaşıyorum. Bu güzel akşamı farklı yorumlamak istemem. O kadar muazzam bir futbol oynandı ki günün sonu itibarıyla hepsinin canlı gözlerle tanık olduğu verilmeyen penaltımız var. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Futbolda hafta içerisinde de gerçekten adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen muhtelif örnekleri, konuşanları gördük. Biz de, bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz. İnşallah lig haftası bitince yani, salı günü o arkadaşlardan adaletin ne tarafında olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz” dedi.

“Haksızlıklar içerisinde adaleti arar pozisyondalar”

"Futbolda adalet, herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey" diye konuşan Erol Bilecik, “Bu istekleri anlayabiliyoruz. Bu konuda adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna dikkat etmesi gerekir. Üslup tamamen hak diye bir şey söz konusu değil. Haksızlıklar içerisinde adaleti arar pozisyondalar. Üslup haklı olmaktan önemlidir. İşte sanki olay yerinde katil var, katil arayanlar, bulan var vesaire. Gerçekten bugüne kadar görmediğimiz kelimelerle, tanımlamalar ortaya konuyor. Bunlar futbolun adaletine, gidişatına yakışmıyor. Herkesin kendini toparlaması gerekir. Önümüzde uzun bir yolculuk süreci var. Kendi açımızdan 10. haftayı geride bıraktık. Yolun başındayız. Buradan taraftara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman daha neticesi belli olmamış unvanı, yeteri kadar oturmamış olan bir şeye kendimizi yakıştırmayalım. Şampiyonluk kelimeleri hak ettiğimiz şeyler ama uzun haftalar var. Maç maç gideceğiz ve her hafta maç bittikten sonra bir sonraki haftanın heyecanına bürüneceğiz. Önden hazırlık yapmamız gerek yok. Herkes burada sabra, heyecanın devamına ve aşkla takımı desteklemeye davet ediyorum” diye konuştu.

“Alakası olmayan istatistikler çıkartıp düzeltmeler yapıyorsunuz”

Hiçbir bu anlamda kulüp yöneticilerinin TFF’ye veya kurumlara ziyaretinin kendilerini rahatsız etmeyeceğini söyleyen Bilecik, “Onlar kendi istişarelerini yapabilirler. Burada bütün mesele aynı odak noktasına bakmamız gereken nokta meseleleri nasıl yorumladığımız. Çarşamba da konuştuk. Türkiye’de futbol tırnak içinde sahadan çok sahanın dışında oynanan bir hadise. Bütün şikayetimiz bu. Futbolu gelin burada Fenerbahçe’nin 10 haftadır oynadığı gibi sahada oynamak gerek. Saha dışında oynadığınız zaman yanlış yorumlara gidiyor. Alakası olmayan istatistikler çıkıyor, düzeltmeler yapıyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değil. İnsanlar hak ettiği zaman daha doğru olur. İşin özeti lafla peynir gemisi yürümez. Futbol saha içinde oynanması gereken bir oyun. Verilmeyen penaltımıza rağmen bu akşam gösterdik. Fenerbahçe’nin hakkını hiç kimseye yedirmeyiz. Biz yönetim kurulu olarak bütün bu anlamda yol haritamız bu şekildedir. Hakkımızı yedirmeyiz kimsenin hakkını yemeyiz” ifadelerini kullandı.

“Jorge Jesus müthiş uyum içerisinde çalıştığımız değerli bir teknik direktör”

Son zamanda basında çıkan Jorge Jesus ile sözleşme uzatılacak konusuyla ilgili açıklama yapan Bilecik, “Gündemimizde Jesus konusu yok. O dünyanın tanımış olduğu müthiş uyum içerisinde çalıştığımız çok değerli bir teknik direktör. Bizim için önemli bir şans. Bugünkü konu bizim öncelikle emin adımlarla yola devam etmemiz. Olmamış herhangi bir noktanın yorumunu yapmanın önemi yok. Bu hikayenin sonu inşallah bu sene güzel olacak. Jesus bizim bu konudaki baş hocamız. Yolculuğun ana mimarı kendisi. Ona güvenimiz sonsuz” şeklinde konuştu.