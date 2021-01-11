Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında Gaziantep teknik direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken aşağılama amacıyla sarf ettiği "Böyle çingenelik olur mu? Affedersin çingenelik bu" sözleri üzerinden suç duyurusunda bulunuldu.
İzmir’de, eski futbol hakemi ve televizyon yorumcusu Erman Toroğlu'nun söylediği, ‘Böyle çingenelik olur mu?’ sözlerine tepki gösteren Roman vatandaşlar, Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞI LANETLİYORUZ
Suç duyurusunun ardından AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle basına açıklama yaptı. Bekle, "Bizler nasıl ki olumsuz bir şeyi anlatırken 'Erman Toroğlu gibi davranma' diyerek bir kişiyi veya zümreyi aşağılayarak işaret etmiyorsak; Erman Toroğlu da kendisinden olmayanları işaret ederek aşağılayamaz. Roman toplumu, bu milletin asli unsurudur. Binlerce yıllık devlet geçmişimizde vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıkmış, bu vatanın ve ay yıldızlı al bayrağının uğruna canlar vermiş ve şanlı bayrağın altında gururla yaşamıştır. Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a, beyazın siyaha veya siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü olamadığı anlayışıyla yaşıyor ve her türlü ayrımcılığı, bölücülüğü lanetliyoruz" dedi.
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