Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday oldu

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Son olarak Fransa’da başantrenörlük yapan Erman Kunter’in yanı sıra geçtiğimiz günlerde Harun Erdenay da başkanlık seçiminde aday olacağını açıklamıştı.

Ekim ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda resmen aday olan Kunter, “Göreve talibiz. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Oyunculuk kariyerinde İTÜ, Beşiktaş, Yenişehir Meysu, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi’nde formasını giyen Kunter, antrenör olarak ise Darüşşafaka, Beşiktaş, Galatasaray, ASVEL, Le Mans ve Galatasaray’ı çalıştırdı.

1999’DA ÇEYREK FİNALE GÖTÜRMÜŞTÜ

1997-2000 yılları arasında A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başında görev yapan tecrübeli çalıştırıcı son olarak Fransa’nın Cholet ekibinin başındaydı.

2010'da L'Equipe tarafından basketbolda yılın adamı seçilen Kunter, 1999'da Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Dev Adam'ı çeyrek finale taşımıştı.

Mevcut TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da daha önce adaylığını duyurmuştu.