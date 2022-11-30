Erman Güraçar’ın Karşıyaka serüveni

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka’ya geçtiğimiz sezon imza atan Teknik Direktör Erman Güraçar, yeşil-kırmızılıların başında 31 maça çıkarken, 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, geçtiğimiz sezon lige Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde başlamıştı. Üst üste gelen başarısız sonuçlardan sonra Biçer’le yollar ayrılmış ve takımın başına Ahmet Taşyürek getirilmişti. Kötü gidişata Taşyürek de çözüm bulamayınca ligin 19. haftasında tecrübeli teknik direktör de görevinden ayrıldı. Tekrar yeni teknik direktör arayışına giren Kaf-Kaf, Erman Güraçar’la sözleşme imzaladı.

48 yaşındaki teknik adam, 20. haftadan itibaren aldığı takımla iyi bir ivme yakaladı ve 15 müsabakada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yeşil-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunu da 8. sırada tamamladı. Başarılı sonuçlar alan Erman Güraçar ile, Karşıyaka yönetimi yeni sezonda da devam kararı aldı ve tecrübeli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 2022-2023 sezonuna önemli transferlerle giren Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. İç sahada ve deplasmanda alınan beklenmedik puan kayıpları yaşayan Karşıyaka, lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nun 8 puan gerisine düştü ve 3. sıraya geriledi. Taraftarı bu süreçte gerek sonuçlardan dolayı gerekse sahada oynanan oyundan dolayı mutlu edemeyen Güraçar, istifasını verdi ve yönetim de bu istifayı kabul etti.

Erman Güraçar, bu sezon Karşıyaka’nın başında tüm kulvarlarda 16 maça çıkarken 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.