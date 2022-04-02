Erkeklerde iki milli güreşçi yarı finalde
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda Kerem Kamal ve 67 kiloda da Murat Fırat, çeyrek finalde rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda Kerem Kamal ve 67 kiloda da Murat Fırat, çeyrek finalde rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.
Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın 6. günü gündüz seansı sona ererken, iki milli güreşçi yarı finale yükseldi. 87 kilo grekoromen stilde Metehan Başar, repesaj maçında Bulgar Yoan Dimitrov’a 3-1 kaybetti. 60 kiloda Kerem Kamal, grekoromen stilde Rumen Razvan Arnaut’u 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde Estonyalı Helary Maegisalu’yu 12-1 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. 72 kilo grekoromen müsabakasında Cengiz Arslan, Sırbistanlı Ali Arsalan’a 9-0 teknik üstünlükle kaybetti.
82 kiloda grekoromen stilde Burhan Akbudak, Norveçli Exauce Mukubu’yu 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Akbudak, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadeze’ye yenildi. 97 kiloda Beytullah Kayışdağ grekoromen stilde İtalyalı Nikoloz Kakhelashvili’yi 6-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Kayışdağ, çeyrek finalde Ukraynalı Vladlen Kozliuk’a 8-4 kaybetti. 67 kilo grekoromen stilde Murat Fırat, çeyrek finalde Sırp Sebastian Nad’ı 5-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda akşam seansı yarı final ve final maçlarıyla devam edecek.