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Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 3 - Melikgazi Belediyespor: 1

KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR:3 - MELİKGAZİ BELEDİYESPOR:1

Spor 24.10.2020, 19:11
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Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 3 - Melikgazi Belediyespor: 1

19, 24-26, 25-23 ve 25-19’luk setlerle 3-1 galip geldi.

Yer: Hasan Gemici

Hakemler: Melike Erol Özkan xx, Ertaç Bingöl xx

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran (L) xxx, Tunç Ayhan xxx, Murat Çakmak xx, Kadir Bircan xx, Sultan Selim Arıman xx, Samet Hüseyinoğlu xxx, Yunus Emre Çokgüler (L) xx, Mertcan Akın (L) xx, Numan Aksoy xx

Antrenör: Yahya Tanta

Melikgazi Belediyespor: Seray Berk Söylemez xx, Hakan Sabunoğlu (L) xx, Ali Shahbazı xxx, Ömer Uygur xx, Davut Şahin xx, Yiğit Korkut (L) x, Burak Kılıç xx, Emincan Kocabaş xx, Mehmetcan Ağırbaş xxx

Antrenör: Kadir Aydın

Setler: 25-19, 24-26, 25-23, 25-19

Süre: 119 dakika (27-33-30- 29)

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