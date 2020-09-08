Erkekler basketbol turnuvasında ikinci yarı başlıyor

Avrupa’nın en geniş kapsamlı spor oteli Gloria Sports Arena (GSA)’ nın bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yaptığı Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ikinci etabı bugün saat 20.30’da Anadolu Efes -Galatasaray Doğa Sigorta karşılaması ile başlıyor.

50’den fazla branşta spor yapma imkânı ve 100 odalı oteli ile profesyonel sporcular ve takımlar için benzersiz bir deneyim sunan Gloria Sports Arena; Gloria Cup Basketball 2020 ile yıldız isimleri parkede ağırlamaya devam ediyor.

İkinci Yarı Başlıyor

Gloria Cup 2020 Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nda ikinci etap heyecan dolu bir karşılaşma ile start veriyor. Gloria Sports Arena’da bugün saat 20.30’da ilk turnuvanın şampiyonu Anadolu Efes ve turnuva ikincisi Galatasaray Doğa Sigorta arasında oynanacak.

Turnuvanın ikinci etabında; Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Tofaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Crvena Zvezda birbirleri ile kıyasıya mücadele etmeye hazır!

Gloria Cup 2020, final karşılaşmaları ile 13 Eylül Pazar günü sona erecek.

Takımlar Turnuva Öncesi Tüm Hazırlıklarını Tamamladı

Takımlar hazırlıklarına salgın sebebiyle hayata geçirilen sağlık ve güvenlik protokolleri çerçevesinde sürdürmeye devam ediyor.

Turnuvada yapılacak maçlar öncesinde tüm basketbolcular, teknik ekip ve basın mensupları düzenli olarak PCR testlerini yaptırarak, hazırlıklarını tamamlandı.

İkinci turnuvanın hemen öncesinde yapılan tedbirler kapsamında bazı basketbolcuların test sonuçlarının pozitif çıkması sebebiyle BC Dnipro, diğer takımlar ve turnuvayı riske atmamak adına karşılaşmalardan çekilerek ülkelerine dönme kararı aldı.

Gloria Cup 2020, tüm önlemler alınarak ve prosedürler yerine getirilerek sporseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Gloria Sports Arena ev sahipliğinde, Smart Casual Event’in organizatörlüğünde düzenlenen Gloria Cup Basketball 2020, Türkiye’den canlı yayınla D-Smart ve yurtdışında yayınlayan televizyon kanalları ile izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ilk etabını Anadolu Efes kazandı. Turnuvada Galatasaray Doğa Sigorta ikinci olurken, Bahçeşehir Koleji takımı üçüncü oldu. Kazanan takımlara ödülleri Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can, Gloria Sports Arena Genel Müdürü Görkem Dönmez ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yavuz Gürhan tarafından verildi.

Gloria Cup Basketball 2020 programı şu şekilde:

8-13 EYLÜL 2020 /TURNUVA2

08 Eylül Salı

20:30 Maç 2/ Anadolu Efes -Galatasaray Doğa Sigorta

09 Eylül Çarşamba

17:30 Maç 3/ Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka

20:30 Maç4/Türk Telekom- Crvena Zvezda

10 Eylül Perşembe

20:30 Maç6/Tofaş – Maç2 Kazanan

11 Eylül Cuma

14:30 Dostluk Maçı/ Maç2 Kaybeden-Tofaş

17:30 Maç7/ Maç3 Kaybeden Maç4 Kaybeden

20:30 Maç8/ Maç3 Kazanan Maç4 Kazanan

12 Eylül Cumartesi

20:15 Dostluk Maçı/ Anadolu Efes – Maç7 Kaybeden

13 Eylül Pazar

13:00 Maç2 Kaybeden- Maç7 Kazanan

16:00 Maç6 Kaybeden-Maç8Kaybeden

19:00 Maç6 Kazanan- Maç8 Kazanan