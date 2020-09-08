Erkekler basketbol turnuvasında ikinci yarı başlıyor
Avrupa’nın en geniş kapsamlı spor oteli Gloria Sports Arena (GSA)’ nın bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yaptığı Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ikinci etabı bugün saat 20.30’da Anadolu Efes -Galatasaray Doğa Sigorta karşılaması ile başlıyor.
Avrupa’nın en geniş kapsamlı spor oteli Gloria Sports Arena (GSA)’ nın bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yaptığı Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ikinci etabı bugün saat 20.30’da Anadolu Efes -Galatasaray Doğa Sigorta karşılaması ile başlıyor.
50’den fazla branşta spor yapma imkânı ve 100 odalı oteli ile profesyonel sporcular ve takımlar için benzersiz bir deneyim sunan Gloria Sports Arena; Gloria Cup Basketball 2020 ile yıldız isimleri parkede ağırlamaya devam ediyor.
İkinci Yarı Başlıyor
Gloria Cup 2020 Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nda ikinci etap heyecan dolu bir karşılaşma ile start veriyor. Gloria Sports Arena’da bugün saat 20.30’da ilk turnuvanın şampiyonu Anadolu Efes ve turnuva ikincisi Galatasaray Doğa Sigorta arasında oynanacak.
Turnuvanın ikinci etabında; Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Tofaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Crvena Zvezda birbirleri ile kıyasıya mücadele etmeye hazır!
Gloria Cup 2020, final karşılaşmaları ile 13 Eylül Pazar günü sona erecek.
Takımlar Turnuva Öncesi Tüm Hazırlıklarını Tamamladı
Takımlar hazırlıklarına salgın sebebiyle hayata geçirilen sağlık ve güvenlik protokolleri çerçevesinde sürdürmeye devam ediyor.
Turnuvada yapılacak maçlar öncesinde tüm basketbolcular, teknik ekip ve basın mensupları düzenli olarak PCR testlerini yaptırarak, hazırlıklarını tamamlandı.
İkinci turnuvanın hemen öncesinde yapılan tedbirler kapsamında bazı basketbolcuların test sonuçlarının pozitif çıkması sebebiyle BC Dnipro, diğer takımlar ve turnuvayı riske atmamak adına karşılaşmalardan çekilerek ülkelerine dönme kararı aldı.
Gloria Cup 2020, tüm önlemler alınarak ve prosedürler yerine getirilerek sporseverlerle buluşmaya devam ediyor.
Gloria Sports Arena ev sahipliğinde, Smart Casual Event’in organizatörlüğünde düzenlenen Gloria Cup Basketball 2020, Türkiye’den canlı yayınla D-Smart ve yurtdışında yayınlayan televizyon kanalları ile izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.
Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ilk etabını Anadolu Efes kazandı. Turnuvada Galatasaray Doğa Sigorta ikinci olurken, Bahçeşehir Koleji takımı üçüncü oldu. Kazanan takımlara ödülleri Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can, Gloria Sports Arena Genel Müdürü Görkem Dönmez ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yavuz Gürhan tarafından verildi.
Gloria Cup Basketball 2020 programı şu şekilde:
8-13 EYLÜL 2020 /TURNUVA2
08 Eylül Salı
20:30 Maç 2/ Anadolu Efes -Galatasaray Doğa Sigorta
09 Eylül Çarşamba
17:30 Maç 3/ Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka
20:30 Maç4/Türk Telekom- Crvena Zvezda
10 Eylül Perşembe
20:30 Maç6/Tofaş – Maç2 Kazanan
11 Eylül Cuma
14:30 Dostluk Maçı/ Maç2 Kaybeden-Tofaş
17:30 Maç7/ Maç3 Kaybeden Maç4 Kaybeden
20:30 Maç8/ Maç3 Kazanan Maç4 Kazanan
12 Eylül Cumartesi
20:15 Dostluk Maçı/ Anadolu Efes – Maç7 Kaybeden
13 Eylül Pazar
13:00 Maç2 Kaybeden- Maç7 Kazanan
16:00 Maç6 Kaybeden-Maç8Kaybeden
19:00 Maç6 Kazanan- Maç8 Kazanan
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25