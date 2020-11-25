banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
'Google Türkiye'den arıyoruz' deyip dolandırıyorlar
'Google Türkiye'den arıyoruz' deyip dolandırıyorlar
Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay
Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay
Meghan Markle düşük yaptığını açıkladı
Meghan Markle düşük yaptığını açıkladı

Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 87 - Nadir Gold İstanbul Basket: 73

Erkekler Basketbol 1. Ligi 4. hafta erteleme maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Nadir Gold İstanbul Basket’i 87-73 yendi.

Spor 25.11.2020, 19:58
7
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 87 - Nadir Gold İstanbul Basket: 73
banner422

Erkekler Basketbol 1. Ligi 4. hafta erteleme maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Nadir Gold İstanbul Basket’i 87-73 yendi.

Salon: Atatürk

Hakemler: Sami Özel xx, Yiğit Emre Şimşek xx, Batuhan Söylemezoğlu xx

KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xxx 10, Kerem Bulat xx, Burak Can Dilmaç xxx 8, Can Altıntığ xxx 14, Sertay Gürsu xx, Mert Ulutaş xx 5, Horace Gilbert Spencer xxx 25, Uğur Dokuyan xx 6, Anıl Atamış xx, Sertan İbrahim Sarı xx 6, Keshun Deion Sherrill xxx 13

Başantrenör: Atalay Gemen

Nadir Gold İstanbul Basket: Zekeriya Yiğit Tekin xx 5, Enes Bayraktar xxx 13, Muhammet Ali Güneş xx, Enes Gül xx 6, Yusuf Eren Akbıyık xxx 10, Koralp Türk x, Karahan Tuan Efeoğlu x 2, Tarık Sezgün xx 13, Nicholas Jeffrey Ward xxx 24

Başantrenör: Ozan Havuzlu

1. Periyot: 17-19 (Nadir Gold İstanbul Basket lehine)

Devre: 41-31 (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 60-46 (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor lehine)
Yorumlar (0)
banner417
banner388
11°
parçalı az bulutlu