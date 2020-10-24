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Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Samsunspor: 62

KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR-SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASINDAN

Spor 24.10.2020, 19:13
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Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Samsunspor: 62

62 mağlup etti.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Uğur Özen xx, Kerem Yılmaz xx, Cemil Uygül xx

KBB Kağıtspor: Sertay Gürsu xx 14, Mert Ulutaş x 5, Horace Gilbert Spencer Lii xx 14, Sertan İbrahim Sari x, Keshun Deion Sherrill xx 24, Burak Şaşmaz xx 13, Bahadır Şimşek x, Anıl Atamış, Hakan Şanlı x 5

Başantrenör: Atalay Gemen

Samsunspor: Can Özcan x 3, Kahlil Quinton Dukes xxx 18, Timothy Luiz Soares xx 11, Mert Ali Sert x 5, Önder Atun xx 10, Berkay Çivgin, Ahmet Fatih Cantitiz xx 14, Berkay Sinirlioğlu x 1

Başantrenör: İlker Salman

1. Periyot: 16-18 (Samsunspor lehine)

Devre: 35-31 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 53-45 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

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