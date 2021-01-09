Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli B.B. Kağıtspor: 74 - Bornova Belediyespor: 76
Erkekler Basketbol 1. Ligi 14. hafta karşılaşmasında Kocaeli B.B. Kağıtspor evinde ağırladığı Bornova Belediyespor’a 74-76 mağlup oldu.
Erkekler Basketbol 1. Ligi 14. hafta karşılaşmasında Kocaeli B.B. Kağıtspor evinde ağırladığı Bornova Belediyespor’a 74-76 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Sami Özel xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Hakan Gerey xx
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz x 3, Can Altıntığ xxx 14, Sertay Gürsu xxx 15, Mert Ulutaş x 3, Horaca Gilbert Spencer xxx 16, Uğur Dokuyan xx 8, Bora Hun Paçun x, Sertan İbrahim Sarı x 2, Hakan Şanlı x 3, Keshun Deion Sherrill xx 10
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Bornova Belediyespor: Orbay Kaya x, Carlos Lorenzo Medlock xxx 17, Çağdaş Erdoğan xx 10, Mert Gizir xx 6, Mert Çevik x 3, Yiğitcan Tekin x 2, Muhammet Engin Kalkan x 2, Kalıf Karl Young xxx 20, Mustafa Erdoğan xxx 13, Ege Yaşar x 3
Başantrenör: Faruk Beşok
1. Periyot: 25-19 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 40-45 (Bornova Belediyespor lehine)3. Periyot: 59-61 (Bornova Belediyespor lehine)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|18
|24
|9. Konyaspor
|16
|22
|10. Sivasspor
|17
|22
|11. Karagümrük
|16
|21
|12. Malatyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|17
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|16
|15
|20. Denizlispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Villarreal
|18
|32
|4. Barcelona
|17
|31
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12