Erkan Sözeri: ”Ligin ilk yarısını iyi bir sırada bitirdik”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Denizlispor maçının ardından, “Böyle bir takımla çalıştığım için mutluyum. İyi bir galibiyet aldık. İlk yarıyı iyi bir sırada bitirdik. Geç kurulan bu takım 36 puan aldı. Daha iyisi olabilirdi. Ama bu puan da çok güzel” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında evinde Denizlispor’u 3-1 mağlup eden BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözeri, zorlu bir maçtan galip ayrıldıklarını ifade ederek, “Zorlu maç olacağız belliydi. Onların puanlara ihtiyaçları vardı. Biraz kapalı oynadılar. Oyunun temposu ilk yarı düşüktü. Biz üretmeye çalıştık, maalesef rakibin kapalı olması üretmemizi engelledi. Rakibin 10 kişi kalması bir avantaj gibi oldu. Oltan’ı oyuna almamız iyi oldu. Aslında anlık bir hatada golü kalemizde gördük. Bugün oyuncularımızla gurur duydum Çok büyük karakter koydular oyuna. Böyle bir takımla çalıştığım için mutluyum. İyi bir galibiyet aldık. İlk yarıyı iyi bir sırada bitirdik. Geç kurulan bu takım 36 puan aldı. Daha iyisi olabilirdi. Ama bu puan da çok güzel. Bu yıl çıkma barajı düşük olacak. Çok güzel bir galibiyet oldu. Şunu net söyleyeyim oyuncularım hedefe inandı. Transfer tahtamız kapalı. Açmaya çalışıyor yönetimimiz. Eğer biz transfer tahtasını açıp oyuncuların paralarını ödeyemeyeceksek açmayalım daha iyi. Bir iki takviyeye ihtiyacımız var” diye konuştu.