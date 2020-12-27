Erkan Sözeri: ”Bugün beraberlik olsa ciğerimiz yanardı”

Adanaspor deplasmanından galibiyetle dönen Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ”Gerçekten kıymetli galibiyet, özellikle aşağıyla bağlarımızı koparmak adına önemliydi” dedi.

TFF 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Adanaspor’u 2-1 mağlup eden Bandırmaspor’da Teknik Direktör Erken Sözeri, maçın ardından düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Erkan Sözeri, ”Öncellikle iki tane başsağlığı dileyim. Mehmet Yiğit futbolcumuz, kardeşi hafta içinde vefat etti. Öncellikle ona buradan başsağlığı diliyorum, ailesine sevenlerine mekanı cennet olsun. İkinci başsağlığım Trabzonspor camiasına. Özkan Sümer hoca beni Trabzonspor forması giydiren teknik direktördü. Derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ona da Allahtan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Trabzonspor caminasına başsağlığı diliyorum. Sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum” dedi.

“Enteresan bir maç oldu”

Erkan Sözeri, ”Enteresan bir maç oldu. Bizim futbolculuk dönemimizde yada küçüklüğümüzde 3 korner bir penaltı şeklinde mahalle aralarında maç yapardık. Bugün 4 gol attık bir tanesi sayıldı. Ona benzedi sanki. Enteresan bir maç oldu. Cihan Aydın hoca maçın önüne geçti. Ama şunu söyleyebilirim, Cihan Aydın hocayı ve onun gibi genç hakemleri devamlı takip ediyoruz. Pırlanta gibi pırıl pırıl hakem geliyor Türk futboluna. Ama bugün kendisi de kabul edecektir ki kötü günündeydi. Bugün hakikaten emeklerimize yazık olur. Attığımız ofsayt golü tamam, ofsayt olabilir ona baktık ama attığımız iki tane gol, gol olarak neticelendirilmesi gerekiyordu. Buradan güzel daha farklı galibiyetle de ayrıbilirdik ama olmadı. Tabii kendi analizlerini de yapacaktır Cihan hoca. Bundan da dersini çıkaracaktır” diye konuştu.

Sözeri son olarak, ”Maçın geneline bakacak olursak, ilk yarı biraz kötü oynadık. Kötü ve vermemiz gereken pozisyonlar verdik. Nitekim erken bir gol yedik ama çabuk toparlayıp golü bulduk. İkinci yarı yaptığımız hamleler değişiklikler, neticesinde sonrada giren oyuncularında katkılarıyla maçı çevirmesini bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum camiaya hayırlı olsun. Gerçekten kıymetli galibiyet, özellikle aşağıyla bağlarımızı koparmak adına önemliydi. Yukarıya da hedef anlamında önemliydi. O yüzde de kıymetli bir 3 puan. Bugün beraberlik olsaydı ciğerimiz yanardı” dedi.