Erkan Sözeri: “Beklediğimiz oyunu sergiledik dersek yanılmış oluruz”

Ankara Keçiörengücü müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Erkan Sözeri, “Her takım bize karşı daha iyi yonuyor, daha iyi performans gösteriyor. Beklediğimiz oyunu sergiledik dersek yanılmış oluruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü’ne konuk olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mor beyazlılar ile 3-3’lük skor ile puanları paylaştı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Sorumlu Erkan Sözeri, “Bugün kazanmak istiyorduk ama son saniyede yediğimiz gol 3 puan almamızı engelledi. Maçın içinde bölüm bölüm iyi oynadığımız yerler de oldu. İlk yarıda öne geçmesini de bildik. Rakibimize de çok fazla pozisyon vermedik. Bazı futbolcuların performansı bireysel düşüş gösteriyor. Her takım bize karşı daha iyi yonuyor, daha iyi performans gösteriyor. Beklediğimiz oyunu sergiledik dersek yanılmış oluruz” ifadelerine yer verdi.

Müsabakadaki tartışmalı hakem kararlarını değerlendiren Sözeri, “Kürşad Filiz, çok yetenekli bir hakem. Yönettiği maçları iyi yöneten bir hoca. Maçın altından kalkamadı. İkinci yediğimiz gol yüzde yüz fauldü ama vermedi. Aynı pozisyonu bize karşı verdi ve biz gol yedik. Bugün Kürşat hoca formsuz bir günündeydi. Genç hakemler bu tarz hataları yapacaklar ve biz destek olacağız” diye konuştu.