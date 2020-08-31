Erikli’den Gran Fondo Bursa Bisiklet Yarışı’na su desteği
TÜRKİYE’NİN LİDER AMBALAJLI SU MARKASI ERİKLİ DÜNYA GENELİNDE BİSİKLET TUTKUNU KİTLELERİ BİR ARAYA GETİREN GRAN FONDO’NUN BURSA’DA YAPILAN YARIŞINA ‘’SU VE İÇECEK SPONSORU’’ OLDU.
Türkiye’nin lider ambalajlı su markası Erikli dünya genelinde bisiklet tutkunu kitleleri bir araya getiren Gran Fondo’nun Bursa’da yapılan yarışına ‘’su ve içecek sponsoru’’ oldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel düzenlenen, lisanslı, lisanssız ve amatör bisikletçilere açık olan yarışta, Erikli, sporcuların ihtiyaç duyduğu suyu sağlamaya destek oldu. Gran Fondo bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl korona virüsü sebebiyle sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık tedbirleri artırılmış olarak yapılan Gran Fondo, Bursa’nın “su ve içecek sponsorluğu”nu Türkiye’nin en sevilen ambalajlı doğal kaynak suyu markası Erikli üstlendi. Uludağ’ın eşsiz lezzetteki suyunu en doğal haliyle tüketicilerine ulaştıran Erikli, Bursa’ya farklı alanda değer katacak adımlar atmaya devam ediyor.
Kısa, uzun, paralimpik ve millî uzun yarış gibi kategorilerde, yerli ve yabancı 2 bin civarında bisiklet tutkununun yarıştığı Gran Fondo Bursa yarışında Erikli, sporculara hem doğal kaynak suyu, hem de aromalı doğal mineralli su desteği verdi.
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