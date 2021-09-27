Erik ten Hag: "Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini söyledi.

Johan Cruijff Arena’da oyuncu Daley Blind ile basın toplantısında konuşan Hag, “Şampiyonlar liginde kolay maç yok. Beşiktaş kendilerine çok güveniyorlar ancak biz de kendimize güveniyoruz. Teknik olarak iyi futbolculardan oluşuyor" dedi.

Beşiktaş’ın birçok futbolcusunun eksik olmasıyla ilgili sorulan soruya Hag, "Yarınki maçta eksikleri olabilir ama en çok çekindiğim futbolcuları Michy Batshuayi sahada olacak" şeklinde konuştu.

Ajaxlı futbolcu Daley Blind ise turnuvada güzel bir şekilde ilerleyebileceklerini dile getirerek, "Her maçı ayrı ayrı değerlendirmemiz gerek, iyi yerlere gelebiliriz, daha fazlasını yapabiliriz. Çok çalışmamız gerekiyor, böylelikle kendimizi daha fazla güçlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.