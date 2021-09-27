banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!
TOGG’dan heyecanlandırıcı paylaşım
TOGG’dan heyecanlandırıcı paylaşım

Erik ten Hag: "Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini söyledi.

Spor 27.09.2021, 19:18
Erik ten Hag: "Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini söyledi.

Johan Cruijff Arena’da oyuncu Daley Blind ile basın toplantısında konuşan Hag, “Şampiyonlar liginde kolay maç yok. Beşiktaş kendilerine çok güveniyorlar ancak biz de kendimize güveniyoruz. Teknik olarak iyi futbolculardan oluşuyor" dedi.

Beşiktaş’ın birçok futbolcusunun eksik olmasıyla ilgili sorulan soruya Hag, "Yarınki maçta eksikleri olabilir ama en çok çekindiğim futbolcuları Michy Batshuayi sahada olacak" şeklinde konuştu.

Ajaxlı futbolcu Daley Blind ise turnuvada güzel bir şekilde ilerleyebileceklerini dile getirerek, "Her maçı ayrı ayrı değerlendirmemiz gerek, iyi yerlere gelebiliriz, daha fazlasını yapabiliriz. Çok çalışmamız gerekiyor, böylelikle kendimizi daha fazla güçlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. İstanbulspor 6 7
13. Samsunspor 5 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0