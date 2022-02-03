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Erick Pulgar: “Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım”
Galatasaray’ın Fiorentina’dan kiraladığı Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, sarı-kırmızılı formayla elinden geleni yapacağını söyledi.
Spor 03.02.2022, 23:31 03.02.2022, 23:41
Galatasaray’ın Fiorentina’dan kiraladığı Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, sarı-kırmızılı formayla elinden geleni yapacağını söyledi.
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Erick Pulgar, sözleşme imzaladıktan sonra duygularını Galatasaray Televizyonu ile paylaştı. Galatasaray’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Pulgar, “Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım” dedi.