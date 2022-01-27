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Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor’da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 27.01.2022, 17:14
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mavi-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl + opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavi-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.