Erhan Ernak: "Gönlümüz kupayı kazanmaktan yana"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, yarın oynanacak olan Reggiana maçı öncesinde konuştu. Ernak, takım olarak motive şekilde sahaya çıkacaklarını ifade ederek, "Gönlümüz kupayı kazanmaktan yana" dedi.

FIBA Avrupa Kupası Finali’nde İtalyan ekibi Reggiana ile kupa mücadelesi verecek olan Bahçeşehir Koleji, deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesinde son hazırlıklarını yaparken, Başantrenör Erhan Ernak da, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. 1 hafta içinde 3 Süper Lig maçı oynadıklarını ve yalnızca 1 antrenman yaparak Bologna’ya geldiklerini söyleyen Ernak, "Bu açığı toplantılarla kapattık. Bugün oyun planımızı bir kez daha gözden geçireceğiz. Zaten sporcularımız işin bilincinde ve konsantreler. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Reggiana çok köklü bir kulüp. Yıllardır burayı tecrübe etmiş bir kulüp. Biz de oyuncu kalitesi ve birliktelik anlamında iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Güzel bir seri olacak. Gönlümüz kazanmaktan yana" şeklinde konuştu.

"Türk oyuncular için milli mücadele halini alıyor"

Bahçeşehir Koleji’nde işine sahip çıkan büyük bir ekip olduğunu söyleyen Erhan Ernak, "Gerçekten özveriyle çalışan kocaman bir ekip var. Ekibimiz artık ailemiz oldu ve çok büyük bir aileyiz. 5 sezondur burada olduğum için herkesin motivasyonunu, herkesin bir arada ortaya nasıl bir ürün çıkaracağını gözlemleme fırsatım oldu. Ben biraz birleştirici bir rol oynadım sadece. Bir sır varsa, bunu söyleyebilirim" dedi. Her kulvarın ayrı bir motivasyonunun olduğuna dikkat çeken Ernak, "Her ligin ayrı bir motivasyonu var. Yarıştığımız her kupada iddialı olmak istiyoruz ama Avrupa bambaşka. Türk oyuncular için milli mücadele halini alıyor. Yabancı oyuncular belki daha farklı hissedebilir ama Türk oyuncuların daha ekstra istediklerini hissediyorum. Son 2 maçtaki performansları da ortada. El birliğiyle ümit ediyorum ki üstesinden geleceğiz" açıklamasını yaptı.

"Herkesi maç bekliyoruz"

Ülke olarak uluslararası başarıya aç olunduğuna dikkat çeken Erhan Ernak, "Ülke olarak başarıya daha açız, daha milliyetçiyiz. Milli dava olduğunda daha iyi kenetleniyoruz. İstanbul’da oynadığımız yarı final maçında boş koltuk yoktu ve seyircimiz inanılmaz bir itici güç oldular. Bizim için çok özel bir gün olacak. Kendi evimizde finalin son ayağını oynayacağız. Özel bir an olacak. Kupayı da kaldırırsak unutulmaz bir günü berber geçireceğiz. Herkesi maça bekliyoruz. Kupanın hemen arkasından lig maçımız var. Oradaki Play-Off mücadelemiz sürüyor. Bizim basamaklarımızda bir sonraki adım Şampiyonlar Ligi olacak. Bunun için de sıralamada doğru yeri elde etmeye çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.