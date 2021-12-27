Ergün Penbe'den yardımcı antrenörlük teklifini reddettiği Fatih Terim'e: Bugüne kadar hangi hocayı yetiştirdi?

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan isimlerden Ergün Penbe'den Fatih Terim hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.

NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Penbe, Fatih Terim'den gelen yardımcı antrenörlük teklifini reddettiğini söyledi. Penbe, teklifi neden reddettiğini şu sözlerle anlattı:

"Fatih Terim takımın başına geçtiği ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik. Ben zaten Fatih Hoca ile yıllarca çalıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım. Daha ne alabilirim ki? Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok.

Ben kendim teknik direktörlük yapmayı düşündüğüm için teklifi kabul etmedim. Daha sonra yine teklif geldi ancak altyapı takımları içindi. Benim UEFA pro lisansım var, gerekli kulüplerde çalışmışım, olacaksam üst takımlarda olurum, alt takımları çalıştırmam diye düşündüm. Galatasaray’a hizmet etmek orada olmak isterim ancak doğru zamanda, doğru işi yaparak."