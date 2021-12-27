Ergün Penbe'den yardımcı antrenörlük teklifini reddettiği Fatih Terim'e: Bugüne kadar hangi hocayı yetiştirdi?
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Ergün Penbe, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'den gelen yardımcı antrenörlük teklifini reddettiğini söyledi. Penbe, "Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok" dedi
Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan isimlerden Ergün Penbe'den Fatih Terim hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.
NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Penbe, Fatih Terim'den gelen yardımcı antrenörlük teklifini reddettiğini söyledi. Penbe, teklifi neden reddettiğini şu sözlerle anlattı:
"Fatih Terim takımın başına geçtiği ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik. Ben zaten Fatih Hoca ile yıllarca çalıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım. Daha ne alabilirim ki? Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok.
Ben kendim teknik direktörlük yapmayı düşündüğüm için teklifi kabul etmedim. Daha sonra yine teklif geldi ancak altyapı takımları içindi. Benim UEFA pro lisansım var, gerekli kulüplerde çalışmışım, olacaksam üst takımlarda olurum, alt takımları çalıştırmam diye düşündüm. Galatasaray’a hizmet etmek orada olmak isterim ancak doğru zamanda, doğru işi yaparak."
ERGÜN PENBE KİMDİR?
Ergün Penbe, 17 Mayıs 1972, Zonguldak doğumlu, eski Türk millî futbolcu, teknik direktördür.
Futbola Kilimlispor'da başladı. 1992-1994 yılları arasında Gençlerbirliği'nde oynayan Ergün Penbe, 1994'te Galatasaray'a transfer olmuştur. Gençlerbirliği'nde 1 Mart 1992 ile 8 Mayıs 1994 tarihleri arasında toplam 57 lig maçında forma giydi ve 3 gol attı. Buradaki ilk resmi maçı, 1991-1992 sezonununda (1. Lig 19. haftada) oynanan Gençlerbirliği-Altay maçıdır.
2000 yılındaki UEFA Kupası finalinde Arsenal'e karşı kullandığı ve gole çevirdiği penaltı takımının kupayı kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Kariyerinde sadece 1 kez kırmızı kart görmüştür. O da, 1996 yılındaki Trabzonspor maçında çift sarı karttan dolayı verilmiştir.
En son Galatasaray'dan bedelsiz olarak sözleşmesi bittiği ve yenilenmediği için ayrılmış ve Gaziantepspor'a transfer olmuştur.
Futbolculuğu döneminde Galatasaray ile 6 lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan Ergün Penbe, 2008'de futbolu bıraktı.
49 yaşındaki Penbe, Kartalspor, Kayseri Erciyes, Giresun, İnegöl ve Tarsus İdman Yurdu'nda teknik adam olarak çalıştı.