Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında, nereli? Geçmişi başarılarla dolu Ergin Ataman'ın hikayesi!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle 'kupa koleksiyonunu' tamamlamayı başardı.

Avrupa'da 4. şampiyonluğunu yaşayan Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ocak 1966

Kaç yaşında: 55 yıl yaşında

Nereli: İstanbul,

Uzunluk: 1,83 m

Birinci ve orta tahsilini İtalyan Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Kısmını bitirdi. Basketbola 1978 yılında Eczacıbaşı grubunda oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı ve Yeşilyurt gruplarında oynadı.

Antrenörlük ömrüne Eczacıbaşı altyapısında antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi kadrolarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen’de antrenörlük yaptı.

1997 yılında İspanya’da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye ulusal basketbol kadrosunda Ercüment Sunter’in yardımcısı olarak ulusal ekip antrenörlüğünü yaptı. 1998-99 döneminde basketbol antrenörlüğü konusunda incelemeler yapmak üzere bir sene mühletle ABD’de Stanford Üniversitesi’nde bulundu.

Efes Pilsen ile 2000 yılında Avrupa Liginde final-four oynamıştır.

2001-03 yılları ortasında İtalya Basketbol Ligi’nde Montepaschi Siena’da antrenörlük yaptı. Bu kadroyla 2001-02 döneminde Saporta Kupası’nda şampiyon oldu.

2006 yılında Ülkerspor’u çalıştırdığı devirde magazin basınına husus olan özel hayatı nedeniyle grubu ile dönem içinde yollarını ayırdı. Bunun üzerine dönem ortasında tekrar İtalya Basketbol Ligi’nde çalışmaya başladı ve dönem sonunda kadar Climamio Bologna ile mukavele imzaladı.

2007-08 dönemi başında Beşiktaş Cola Turka’yla anlaştı. Beşiktaş Cola Turka ile play off yarı finali ve ULEB Cup’ta çeyrek final oynadı. Dönem sonu misyonundan ayrıldı.

2008-09 dönemi başında Efes Pilsen ile anlaşan Ataman, gruba 2005’ten sonraki birinci TBL şampiyonluğunu kazandırdı. Olağan dönemi yalnızca 2 yenilgiyle kapatan Efes Pilsen, saha avantajı ile başladığı final serisinde Fenerbahçe Ülker’e Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda üst üste 2 maç kaybetti. Fakat o maçtan sonra Ataman’ın Efes Pilsen’i Fenerbahçe Ülker’i üst üste 4 maç yenerek şampiyonluğa uzandı. O dönem Teknosa Erkekler Türkiye Kupası’nı da kazanan Efes Pilsen, Ergin Ataman idaresinde duble yapmış oldu.

5 Ocak 2011 tarihinde ikinci kere Beşiktaş Cola Turka’nın başına geçti. Gruba 2010-11 döneminde Türkiye Kupası’nda final oynatan Ergin Ataman ligde ise olağan dönemi 6. sırada bitirdi. Play-off’larda ise birinci cinste Galatasaray Cafe Crown’a elendi.

Ergin Atamanlı Beşiktaş Milangaz 2011-12 dönemine NBA’deki lokavt sebebiyle Deron Williams ve Semih Erden üzere isimlerin katılmasıyla yeterli başladı, lokavt bitip bu isimler geri döndüklerinde de birebir performansı sürdürerek evvel tarihindeki birinci Türkiye Kupası’nda, akabinde kulüp tarihindeki birinci Avrupa kupası olan FIBA EuroChallenge Kupası’nda, son olarak da Beko Basketbol Ligi’nde şampiyon oldu ve dönemi üç kupayla tamamladı.

2011-12 döneminin çabucak akabinde Oktay Mahmuti ile yollarını ayıran Galatasaray Medical Park 22 Haziran 2012 tarihinde Ergin Ataman’la 3 yıllığına anlaştı.

2012-13 dönemi öncesinde Galatasaray, Ataman’ın eski öğrencileri Ersin Dağlı ve David Hawkins ile anlaştı. Dönem ortasında Ataman’ın öbür bir eski öğrencisi Carlos Arroyo transfer edildi. 22 Ocak 2013’te Türkiye Basketbol Federasyonu, David Hawkins’in idrarında yasaklı unsur tespit edildiğini Galatasaray’a bildirdi.Ataman, bu tarihten sonra grubun en tesirli oyuncularından olan grup kaptanı David Hawkins’i oynatamadı. Galatasaray Medical Park’la finalde Banvit’i 3-1 yenerek Beko Basketbol Ligi’nde şampiyon oldu ve Galatasaray’ın 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. EuroCup’ta grubu kümelerden çıkamadı. Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı finale taşıdı lakin kupayı finalde Fenerbahçe Ülker’e yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Ülker’le karşılaştı fakat kupayı Fenerbahçe Ülker kazandı.

2013-14 döneminde Galatasaray Liv Hospital’ı EuroLeague’de son sekize taşıdı ve Galatasaray tarihinde bir birincisi başardı. Galatasaray, çeyrek finalde Barcelona’ya 3-0 yenilerek Euroleague’den elendi.Türkiye Kupası’nda Anadolu Efes’e yarı finalde elendi. Beko Basketbol Ligi’nde Galatasaray’ı finale taşıdı ve finalde Fenerbahçe Ülker’in rakibi oldu. Ataman, böylelikle çalıştırdığı kadrolarla son altı dönemde beşinci kere finale çıktı. Final serisinde durum 3-3’ken ve serinin son maçı Ülker Spor ve Aktiflik Salonu’na taşınmışken Galatasaray Spor Kulübü İdare Konseyi 17 Haziran 2014’te, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun final serisinde adil davranmadığını ileri sürdü ve tarihî bir karara imza atarak ekibi serinin son maçına çıkarmama kararı aldı. Galatasaray Liv Hospital, alınan bu karar nedeniyle serinin son maçında 20-0 yenik sayıldı ve Fenerbahçe Ülker’e final serisinde 4-3 yenilerek dönemi ikinci sırada tamamladı. Ergin Atamanlı Galatasaray, 2014-15 döneminde Euroleague’e direkt küme evresinden katılmaya hak kazandı.

2014-15 dönemine Galatasaray Liv Hospital maddî badirelerle girdi. Dönemin birinci yarısında Pietro Aradori, Nathan Jawai, Ian Vougioukas ve Furkan Aldemir paralarını alamadığı gerekçesiyle gruptan ayrıldı. Banvit maçında Ataman’a havlu fırlatan Nolan Smith ile yollar ayrıldı. Bu kadar kasvete rağmen Ataman, Euroleague olağan dönem son maçında Olympiacos’u sadece yedi oyuncusunu kullanarak yendi ve Galatasaray Liv Hospital’ı EuroLeague’de son 16 kümelerine taşıdı.

25 Mart 2014 tarihinde daha evvel Bogdan Tanjevic’ten boşalan Türkiye ulusal basketbol kadrosu Başantrenörlüğü misyonuna getirildi. Böylelikle Ataman hem Galatasaray Liv Hospital hem de ulusal ekibin koçu oldu. Ataman, ulusal kadro ile 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmiştir. 2015-16 döneminde ise Galatasaray Odeabank kadrosunu ULEB Eurocup’ta şampiyon yaptı.

Ağustos 2016’da ulusal ekipten istifa ettiğini açıkladı. 2017’de Galatasaray’daki vazifesinden alındı. 18 Aralık 2017 tarihinde Anadolu Efes ile anlaştı. Böylelikle 3.kez Anadolu Efes’in koçluğuna geçmiştir.2019 Euroleague’de grubu Anadolu Efes ile final oynamıştır. 2021”de de Eurolig şampiyonu olmuştur.

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