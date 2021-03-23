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Ergin Ataman'a 1 maç ceza

THY Euroleague'de Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman'a 1 maç ceza verildi.

Spor 23.03.2021, 10:36
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Ergin Ataman'a 1 maç ceza

THY EuroLeague'in 30. haftasında oynanan Bayern Münih- Anadolu Efes karşılaşmasında maçın hakemlerine yapılan itiraz sebebiyle Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman'a 1 maç ceza verildi.

Euroleague resmi sayfasında yapılan açıklamada 55 yaşındaki antrenörün hakemlere saygısız davrandığı gerekçe gösterildi.

Ergin Ataman, 25 Mart'taki Anadolu Efes - Panathinaikos OPAP karşılaşmasında takımın başında olamayacak. Koç Ataman, konuyla alakalı ''EuroLeague tarihinde ilk kez bir antrenöre 1 maç ceza veriliyor. Benim bir yorumum yok. Bunun sorgulanmasını spor kamuoyuna bırakıyorum. Şampiyon olacağımıza inancım bugün daha çok arttı'' şeklinde açıklama yaptı.

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