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Ergi Tırpancı, Pınar Karşıyaka’da
Pınar Karşıyaka, 22 yaşındaki kısa forvet Ergi Tırpancı’yı kadrosuna kattı.
Spor 01.09.2022, 15:35
Pınar Karşıyaka, 22 yaşındaki kısa forvet Ergi Tırpancı’yı kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da transfer harekatı sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Semt77 Yalovaspor forması giyen 22 yaşındaki kısa forvet Ergi Tırpancı’yı kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir temsilcisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Ergi Tırpancı’ya “hoş geldin” dedi.
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve profesyonel olan Ergi Tırpancı, daha sonra OGM Ormanspor ve Semt77 Yalovaspor takımlarında forma giydi.
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|4
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|3
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|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
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|2
|2
|15. Altınordu
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|2
|16. Denizlispor
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|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
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|1
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|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
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|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
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|4. Brighton
|5
|10
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|3
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|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
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|6
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|3
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|1
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|1
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|1
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|1
|19. Real Valladolid
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|1
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|3
|0
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