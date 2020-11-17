Ergene Velimeşespor, Niğde Anadolu’yu konuk edecek

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor, Niğde Anadolu takımını konuk edecek.

Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda yarın oynanacak olan karşılaşma saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşmada İstanbul bölgesi hakemlerinden Aykut Sergin, Okan Akbal ve Efe Kurtuluş görev yapacak.

Ligde geride kalan 10 maç sonunda sadece 1 galibiyeti bulunan ve 6 puan toplayabilen Ergene Velimeşespor bu maçlarda 9 gol kaydederken kalesinde ise 16 gol gördü. 19 takımın yer aldığı grupta 15. sırada yer alan Ergene bir an önce toparlanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Küme düşme korkusu yaşamak istemeyen Trakya temsilcisi, Niğde Anadolu ile oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor.