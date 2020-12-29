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Ergene Velimeşespor 2020 yılının son maçına çıkıyor
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan ve bu kulvarda Tekirdağ’ın tek temsilcisi konumunda bulunan Ergene Velimeşespor, 2020 yılının son maçında Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda Hekimoğlu Trabzon’u konuk edecek.
Spor 29.12.2020, 14:16
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan ve bu kulvarda Tekirdağ’ın tek temsilcisi konumunda bulunan Ergene Velimeşespor, 2020 yılının son maçında Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda Hekimoğlu Trabzon’u konuk edecek.
Ergene Velimeşespor, 2. Lig Beyaz Grup’ta Hekimoğlu Trabzon’u ağırlayacak. 30 Aralık 2020 Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmada Hamit Basık düdük çalacak. Basık’ın yardımcılıklarını ise Şehmus Baysal ile Mehmet Ali Çetin yapacak.
Ligde oynadığı 15 mücadele sonunda topladığı 30 puanla 4. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon, son maçında sahasında Niğde Anadolu’ya 3-2’lik skorla yenilmişti.Ergene Velimeşespor ise ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Anagold Erzincan’a 6-2 kaybetmişti. Ergene temsilcisi, 16 müsabaka sonunda elde ettiği 13 puanla 19 takımlı grubun 14. basamağında bulunuyor.
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