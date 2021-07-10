Eren Güler: “Bursaspor armasına yakışır mücadelemizi vereceğiz”

Bursaspor’un genç futbolcusu Eren Güler, Afyon kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 18 yaşındaki futbolcu, “Bu sezon çok iyi bir takım oluşacaktır. Bursaspor armasına yakışır mücadelemizi vereceğiz. Kısa ve uzun vadede hayallerim var. Mustafa Hocam ve Pablo Martin Batalla bizim için bir şans” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Eren Güler, Afyon kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 18 yaşındaki futbolcu, kampın güzel geçtiğini belirterek, “Takım halinde düşünürsek kamp güzel geçiyor. Geçen seneden beri birbirimizi tanıyoruz. İlk antrenmanda sakatlık yaşadım. Elimde olmayan bir durumdu. Bunun için üzgünüm. Ama Bolu kampına kadar tedavilerim devam edip, daha güçlü şekilde döneceğim. Bu sezon hepimiz adına daha iyi geçecektir. Takıma belki tecrübeli futbolcular katılacak. Onlardan çok şey öğreneceğiz. Antrenmanda kızıp, destekleyeceklerdir. Bunlar da gelişimimiz adına önemli detaylar. Geçen sezon yeni profesyonel olmuştuk. Ligi biliyoruz, hocamızı ve arkadaşlarımızı biliyoruz. Çok iyi bir takım oluşacaktır. Bursaspor armasına yakışır mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Taraftarımızın olmaması büyük hayal kırıklığı”

Pablo Martin Batalla’nın kendileri ile birlikte çalışmasının büyük avantajından bahseden Eren Güler, “Pablo Martin Batalla, bizim için hem efsane hem de hoca. Tarif edilen bir duygu değil. Biz U15’teyken Vakıfköy’de bizle antrenmana çıkmıştı. O gün pür dikkat onu beklemiştik. Tarif edilemez bir mutluluk” dedi. Genç futbolcu ayrıca taraftarlarla ilgili şunları söyledi:

“Geçen sene taraftarın olmaması ve benim iki gol atmam en büyük hayal kırıklığımdı. Onlarla birlikte olmak isterdim o anlarda. Bu sezon aynı senaryoyu taraftarlarımızla birlikte yaşamak istiyorum.”

“Enes Ünal’ı örnek alıyorum”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’le iletişimlerinin güzel olduğunun altını çizen Eren Güler, şu ifadeleri kullandı: “Mustafa Er Hocamızla iletişimiz çok iyi. Antrenmanlarda bize katılıyor. Uyarılarda bulunuyor, kenara çekip konuşuyor, bazen de bağırıyor. Ama hep bunlar bizim gelişimimiz için. Hocamız potansiyelimizi ve neler yapabileceğimizi biliyor. Biz de Hocamıza güvenerek onun dediklerini yapmak için gayret gösteriyoruz. Her futbolcu gibi benim de kısa ve uzun vadede hayallerim var. Hayallerim şimdiden gerçekleşmeye başladı. Her zaman çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Enes Ünal’ı örnek alıyorum kendime. Avrupa düzeyine çıkıp, Milli Takım’da oynamak istiyorum.”